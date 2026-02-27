До конца июня правительство должно определиться, как будет происходить переход к рыночным ценам на газ и электроэнергию — программа МВФ

Международный валютный фонд (МВФ) обновил требования к энергетическому сектору Украины, призвав правительство подготовиться к отмене моратория на повышение коммунальных тарифов. Согласно новой программе, государство должно перейти к рыночному ценообразованию на газ и электроэнергию, заменив общие льготы для всех граждан адресными субсидиями для наиболее уязвимых слоев населения. Об этом сообщает народный депутат Ярослав Железняк 27 февраля.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Убытки государственных компаний и импорт газа

Из-за масштабных разрушений энергетической инфраструктуры в течение 2025 года Украина была вынуждена импортировать более 6 миллиардов кубометров газа. Закупка таких колоссальных объемов за рубежом требовала огромных финансовых ресурсов.

Однако население продолжает платить за энергоносители по заниженным ценам благодаря механизму возложения специальных обязанностей (ПСО). В результате Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» вынуждена покупать дорогой европейский газ, а продавать его внутри страны дешево, что приводит к накоплению миллиардных долговых обязательств компании.

Новые дедлайны от кредиторов

Отчет МВФ требует открытости в вопросе реальной стоимости таких субсидий для экономики. Для этого меморандум устанавливает два ключевых структурных маяка:

До июня 2026 года Кабинет Министров должен разработать и утвердить комплексную дорожную карту. Этот документ должен подробно описывать шаги по либерализации рынков газа и электроэнергии, то есть план постепенного перехода к рыночным ценам.

До июля 2026 года правительство обязано обнародовать результаты технического аудита. Оно должно публично и прозрачно продемонстрировать, в какую именно сумму государственному бюджету обходится искусственное удержание низких тарифов.

Отмена моратория и изменение философии льгот

Фактически требования Фонда означают необходимость снятия моратория на повышение цен на теплоснабжение и голубое топливо. Планируется, что тарифы будут постепенно расти до уровня окупаемости — то есть до отметки, которая полностью покроет расходы на производство и импорт энергоресурсов.

Однако МВФ подчеркивает важный социальный предохранитель: переход к рыночным ценам не произойдет сразу и должен обязательно сопровождаться расширением программы целевых жилищных субсидий. Философия международных кредиторов заключается в том, что рынок должен работать по реальным экономическим правилам, а субсидировать всех потребителей без исключения через заниженный тариф — это экономический абсурд. Финансовую помощь в виде «живых» денег должны получать исключительно те, кто в ней действительно нуждается.

Независимость энергорегулятора

Кроме того, отдельным пунктом в программе МВФ прописано требование в отношении Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Фонд настаивает на гарантировании полной независимости этого органа, чтобы процесс формирования новых тарифов происходил исключительно на основе экономических расчетов, без какого-либо политического вмешательства.