Международный валютный фонд (МВФ) обновил требования к энергетическому сектору Украины, призвав правительство подготовиться к отмене моратория на повышение коммунальных тарифов. Согласно новой программе, государство должно перейти к рыночному ценообразованию на газ и электроэнергию, заменив общие льготы для всех граждан адресными субсидиями для наиболее уязвимых слоев населения. Об этом сообщает народный депутат Ярослав Железняк 27 февраля.
До конца июня правительство должно определиться, как будет происходить переход к рыночным ценам на газ и электроэнергию — программа МВФ
Убытки государственных компаний и импорт газа
Из-за масштабных разрушений энергетической инфраструктуры в течение 2025 года Украина была вынуждена импортировать более 6 миллиардов кубометров газа. Закупка таких колоссальных объемов за рубежом требовала огромных финансовых ресурсов.
Однако население продолжает платить за энергоносители по заниженным ценам благодаря механизму возложения специальных обязанностей (ПСО). В результате Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» вынуждена покупать дорогой европейский газ, а продавать его внутри страны дешево, что приводит к накоплению миллиардных долговых обязательств компании.
Новые дедлайны от кредиторов
Отчет МВФ требует открытости в вопросе реальной стоимости таких субсидий для экономики. Для этого меморандум устанавливает два ключевых структурных маяка:
- До июня 2026 года Кабинет Министров должен разработать и утвердить комплексную дорожную карту. Этот документ должен подробно описывать шаги по либерализации рынков газа и электроэнергии, то есть план постепенного перехода к рыночным ценам.
- До июля 2026 года правительство обязано обнародовать результаты технического аудита. Оно должно публично и прозрачно продемонстрировать, в какую именно сумму государственному бюджету обходится искусственное удержание низких тарифов.
Отмена моратория и изменение философии льгот
Фактически требования Фонда означают необходимость снятия моратория на повышение цен на теплоснабжение и голубое топливо. Планируется, что тарифы будут постепенно расти до уровня окупаемости — то есть до отметки, которая полностью покроет расходы на производство и импорт энергоресурсов.
Однако МВФ подчеркивает важный социальный предохранитель: переход к рыночным ценам не произойдет сразу и должен обязательно сопровождаться расширением программы целевых жилищных субсидий. Философия международных кредиторов заключается в том, что рынок должен работать по реальным экономическим правилам, а субсидировать всех потребителей без исключения через заниженный тариф — это экономический абсурд. Финансовую помощь в виде «живых» денег должны получать исключительно те, кто в ней действительно нуждается.
Независимость энергорегулятора
Кроме того, отдельным пунктом в программе МВФ прописано требование в отношении Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Фонд настаивает на гарантировании полной независимости этого органа, чтобы процесс формирования новых тарифов происходил исключительно на основе экономических расчетов, без какого-либо политического вмешательства.
Комментарии - 8
2 Согласно деклараций политической силы «голос», этот бизнесмен частично финансировал деятельность этой полит силы. Депутат железняк является «активным членом» этого «группировки»
3 Сама полит сила «голос» была лишена гос финансирования по причине нецелевого использования денег.
4 «Минфин» с повышенной регулярностью тиражирует «тексты» с «телеги» депутата железняка.
5 Уже не один раз на протяжении года этот депутат отличался явно «фанаревыми» прогнозами.
Ну и стоит подумать, почему текст от железняка есть, а задокументированное «требования» от МВФ нет???
Вывод, все что делает и бизнесмен фиала, который владеет не только этим ресурсом и «прикормленные» им депутаты и чиновники направлено на дискредитацию военно политического руководства страны.
Давайте сравним два текста это го депутата и текст в вашей статье —
железняк…
…Тобто !!! по факту МВФ говорить, що мораторій на підвищення цін на газ та тепло має бути знятий. Планується поступове !!! приведення тарифів до рівня окупності…
Как мы видим никакой конкретики!
редакция —
Фактично !!! вимоги Фонду !!! означають необхідність зняття мораторію на підвищення цін на теплопостачання та блакитне паливо. Планується, що тарифи поступово зростатимуть до рівня окупності — тобто до позначки, яка повністю покриватиме витрати на виробництво та імпорт енергоресурсів.
Как мы видим, в тексте от редакции уже конкретно означены и ВИМОГИ!!! и этому придается сам «информационный» фактаж .
Как вы думаете разница в понимании двух текстов присутствует?
В далеком, 2014 году, нам со всех утюгов рассказывали о требовании МВФ касаемо тарифов и налогов (наполнения бюджета) Выступал «заведующий «рехформами» яценюк и рассказывал …що так жити не можно. И вот с 2014 по 2018 год тарифы на эл энергию были подняты в пять!!! раз. (по требованию МВФ и ситуации с донбасским углем)
А теперь читаем документ —
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/812−19#Text
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо створення передумов для нової моделі ринку природного газу та забезпечення стабільності розрахунків підприємств енергетичної галузі
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 1, ст.5)
…45. Тимчасово, до 1 липня 2017 року, звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з постачання на митній території України вугілля та/або продуктів його збагачення товарних позицій 2701, 2702, 2703 00 00 00, 2704 00 згідно з УКТ ЗЕД…
Президент України П.ПОРОШЕНКО м. Київ 24 листопада 2015 року
…
По факту на два с половинной года все импортеры уля освобождались от уплаты НДС на импорт (20%) от фактурной стоимости (для справки НДС рассчитывается на сумму (фактура) + пошлина + акциз (если предусмотрен))Я думаю не надо рассказывать кто главный импортер угля!!!
А теперь таможенная статистика —
…Украина по итогам 2015 года импортировала уголь каменный и антрацит на сумму $ 1 млрд 632,477 млн, в том числе в декабре — на $ 117,729 млн, свидетельствуют данные Государственной фискальной службы. Общий объем поставок составил 14 млн 598,166 тыс. тонн.
В частности, импорт угля из России составил на сумму $ 771,317 млн, из США — на $ 399,247 млн, из Казахстана — на $ 123,684 млн, из других стран — на $ 338,229 млн…
…За 2016 год Украина импортировала каменный уголь и антрацит на сумму 1 млрд 467,091 млн долларов.
По информации ГФС, основная доля импортированного угля была поставлена в страну из РФ (906, 298 млн долларов). Из США было импортировано угля на сумму в 212, 11 млн долларов; из Канады — на 94,374 млн долларов. Из прочих стран в сумме было импортировано угля на 254, 308 млн долларов…
…
…За первые 5 месяцев 2017 года Украина увеличила импорт угля в денежном выражении по сравнению с январем-маем 2016 года в два раза — до $1,036 млрд, свидетельствуют данные Государственной фискальной службы
Так, крупнейшими поставщиками угля для Украины в январе-мае стали Россия (52% от суммы импорта), США (25,5%) и Канада (7%).
Импорт угля из России в денежном выражении в январе-мае 2017 года увеличился до $538,9 млн с $363,8 млн, из США — увеличился до $264,5 млн с $83,8 млн. Из Канады Украина импортировала угля на $72,8 млн…
А теперь обычная арифметика — 1млрд 632 млн 477 тыс + 1млрд 467 млн 091 т + 1 млрд 036 млн = 4 млд 135 млн 568 тысяч.
Ну и 20% = 827 млн 113 тыс долларов !!!
Это приблизительно та сумма которую не увидел бюджет Украины!!!
И это все под соусом …вимог МВФ!!!