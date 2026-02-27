Запрет Telegram: безопасность или имитация действий?

Каждый раз, когда украинское общество содрогается от очередной трагедии, запускается один и тот же предсказуемый сценарий. Еще не успевает осесть пыль, еще не завершены первичные следственные действия, а на информационную арену уже выходят политики всех мастей. Вместо того, чтобы инициировать глубокий анализ провалов в системе безопасности, они предлагают самое простое, самое громкое и, как правило, самое бессмысленное решение, рассуждает журналист «Минфина» Ярослав Голобородько.

Недавние события в очередной раз стали катализатором для разговоров о том, что нам срочно нужно что-то запретить. Под прицелом политического хайпа в очередной раз оказался мессенджер Telegram. Это произошло после теракта во Львове. Политики считают, что мессенджер виноват в том, что с его помощью была завербована исполнительница преступления.

Параллельно с идеей запрета Telegram в кабинетах власти родилась совершенно абсурдная идея — создать собственный, «государственный» мессенджер. Но если отбросить эмоции, которыми так умело манипулируют популисты, и посмотреть на ситуацию через призму холодного разума, становится очевидным: некоторые просто пытаются заработать дешевые политические дивиденды на крови и страхе, маскируя собственную некомпетентность бурной имитацией деятельности.

Логика каменного века

Вера в то, что запреты способны решать сложные проблемы современности — это своеобразное добровольное возвращение общества в каменный век. Давайте будем откровенны перед самими собой: действительно ли кто-то в здравом уме верит, что после гипотетического нажатия кнопки «заблокировать Telegram» преступники, террористы и российские агенты вдруг разведут руками, скажут «ну, не получилось» и прекратят свою деятельность? Конечно же, нет. Они просто перейдут на электронную почту, другие социальные сети, форумы в даркнете или десятки доступных альтернативных мессенджеров. Инструментов связи в современном мире — множество.

Если руководствоваться такой прямолинейной и бессмысленной логикой, которую нам навязывают политики, то нам пора идти до конца в своем стремлении все запретить. Давайте запретим наличные деньги, ведь именно их чаще всего используют коррупционеры для передачи взяток и финансирования теневых схем. Объявим вне закона все смартфоны и мобильную связь, потому что именно благодаря этим технологиям преступники координируют свои действия и вербуют исполнителей. В конце концов, давайте запретим автомобили — ведь на них так удобно убегать с места преступления.

Звучит как полный абсурд, не так ли? Но именно эту логику нам пытаются продать под видом заботы о национальной безопасности. Настоящая проблема заключается не в существовании технологий, а в способности и умении государства с этими технологиями работать. Если в современных реалиях правоохранительные органы не способны качественно, оперативно и технологично выполнять свою работу, то самый простой путь — это просто запретить инструмент. Но это является прямым признанием собственной некомпетентности. Мир изменился навсегда, и полиции нужно эволюционировать, учиться работать с большими данными, алгоритмами и новыми протоколами связи, а не пытаться заблокировать необратимый технологический прогресс.

«Большой Брат» в смартфоне: утопия государственного мессенджера

Отдельная, не менее яркая страница этого театра политического абсурда — инициатива создания отечественного мессенджера на базе государственного приложения. Идея того, что государство любезно потратит средства налогоплательщиков, разработает платформу для нашего с вами общения и при этом не будет заглядывать в наши частные разговоры — выглядит не просто наивно, а откровенно антиутопично.

Я лично категорически не хочу, чтобы государство или любой чиновник имели хотя бы теоретическую возможность читать мою переписку, анализировать мои контакты или отслеживать мои интересы. И я уверен, что такое мнение разделяет подавляющее большинство украинцев. Право на частную жизнь — это не прихоть, это базовая демократическая ценность. Смешивать предоставление государственных услуг с контролем за личным общением граждан — это шаг в сторону тоталитарных практик, от которых мы так отчаянно пытаемся оторваться.

Парадокс Телеграма

Теперь о самом Telegram, вокруг которого ломается столько копий. Я не являюсь его горячим сторонником или адвокатом. Я использую эту платформу исключительно для быстрого, удобного и оперативного получения новостной информации. И миллионы украинцев делают то же самое. Важно признать очевидный факт: несмотря на все скандалы, эта платформа никогда не блокировала проукраинскую позицию, не удаляла массово каналы наших военных и волонтеров, в отличие от некоторых западных соцсетей с их странными алгоритмами цензуры.

Да, никто не отрицает: мессенджер имеет российские корни. Но давайте смотреть на факты. Его основатель Павел Дуров давно покинул Россию, отказался сотрудничать с их спецслужбами по выдаче ключей шифрования, и сейчас против него в РФ открыты уголовные дела. Последняя новость — в России все-таки полностью запретят Telegram. А мы тоже?

Цифровая гигиена: где искать настоящую приватность

Однако свобода интернета требует ответственности от самого пользователя. Во всем нужен здравый смысл и элементарная цифровая гигиена. Telegram — это удобный инструмент для чтения публичных каналов, быстрого скроллинга новостей. Но его не стоит использовать для частного общения, обсуждения бизнеса, координации важных действий или передачи конфиденциальной информации. Архитектура Telegram такова, что по умолчанию ваши чаты хранятся на серверах компании.

Для чувствительных данных существуют совершенно другие инструменты. Современный мир предлагает надежные альтернативы, которые создавались математиками и криптографами именно с акцентом на тотальную конфиденциальность:

Signal. Это признанный золотой стандарт безопасной связи в мире кибербезопасности. Его используют политики, журналисты-расследователи и военные. Signal имеет открытый исходный код, который может проверить любой аудитор. Он предлагает надежное сквозное шифрование абсолютно всех сообщений, звонков и файлов по умолчанию. Ключи от вашей переписки находятся только на вашем устройстве и на устройстве вашего собеседника. Даже сами разработчики Signal не могут прочитать ваши сообщения.

Session. Это мессенджер, который выводит понятие анонимности на совершенно новый уровень. В отличие от большинства приложений, он вообще не требует номера телефона для регистрации — вы получаете только уникальный идентификатор. Session направляет ваши сообщения через децентрализованную сеть серверов (похожую на принцип работы браузера Tor). Это позволяет надежно скрыть ваш IP-адрес и метаданные от любого постороннего взгляда. Его невозможно заблокировать централизованно.

Bitchat. Это пример инновационного децентрализованного протокола обмена сообщениями, который работает без интернета через сеть Bluetooth. Его принцип работы называют «от пользователя к пользователю». Он обеспечивает максимальный уровень приватности, позволяя людям общаться напрямую, без привязки к единым централизованным серверам. Нет сервера — нечего взламывать, и некому передавать данные по запросу спецслужб.

Впрочем, все эти мессенджеры, по логике политиков, нужно запретить.

Подводя итог, хочется сказать одно: пора перестать поднимать собственные рейтинги на громких заявлениях и теме запретов после каждой общественной беды. Технологии и цифровые инструменты сами по себе не являются злом или добром — они нейтральны. Преступников нужно искать не в программном коде приложений, а в реальной жизни. И для этого нужно не плодить новые запреты, а дать возможность профессиональным правоохранителям эффективно, современно и системно выполнять свою работу.