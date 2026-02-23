В Офисе президента заговорили об ограничении Telegram в Украине

После теракта во Львове заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Верещук призвала пересмотреть ограничения социальной сети Telegram и других анонимных платформ в Украине, об этом она написала на странице фейсбук 22 февраля.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что говорят в Офисе президента

По ее словам, последние события снова актуализировали вопрос использования подобных сервисов в военное время.

«В очередной раз мы видим, что враг системно использует Telegram для вербовки террористов, координации их деятельности и совершения терактов.

Это очередное напоминание подумать о функционировании Telegram и других анонимных платформ в нашем информационном пространстве во время войны.

Если для защиты жизней наших людей и для защиты национальной безопасности мы должны ограничить возможности этих платформ, значит, мы должны это сделать", — написала она.

Напомним

В ночь на 22 февраля во Львове раздался взрыв.

Как писал ранее «Минфин», экс-руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, а ныне Глава Офиса президента заявлял, что Telegram представляет угрозу национальной безопасности Украины. Закрыть его в Украине технически сложно, но это возможно.