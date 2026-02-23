Multi от Минфин
23 февраля 2026, 12:22 Читати українською

В Офисе президента заговорили об ограничении Telegram в Украине

После теракта во Львове заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Верещук призвала пересмотреть ограничения социальной сети Telegram и других анонимных платформ в Украине, об этом она написала на странице фейсбук 22 февраля.

После теракта во Львове заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Верещук призвала пересмотреть ограничения социальной сети Telegram и других анонимных платформ в Украине, об этом она написала на странице фейсбук 22 февраля.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиЧто говорят в Офисе президентаПо ее словам, последние события снова актуализировали вопрос использования подобных сервисов в военное время.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что говорят в Офисе президента

По ее словам, последние события снова актуализировали вопрос использования подобных сервисов в военное время.

«В очередной раз мы видим, что враг системно использует Telegram для вербовки террористов, координации их деятельности и совершения терактов.

Это очередное напоминание подумать о функционировании Telegram и других анонимных платформ в нашем информационном пространстве во время войны.

Если для защиты жизней наших людей и для защиты национальной безопасности мы должны ограничить возможности этих платформ, значит, мы должны это сделать", — написала она.

Напомним

В ночь на 22 февраля во Львове раздался взрыв.

Как писал ранее «Минфин», экс-руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, а ныне Глава Офиса президента заявлял, что Telegram представляет угрозу национальной безопасности Украины. Закрыть его в Украине технически сложно, но это возможно.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
+30
Унилий Бетменцев
Унилий Бетменцев
23 февраля 2026, 12:53
#
Я, звісно, тєлжгу не захищаю, але якби «вербували» у watsapp чи Signal — то їх теж забороняли б?

«про це вона написала на сторінці фейсбук»
Добре, що не в телеграмі, але те саме питання про фейсбук?
+
+75
Kharakternyk
Kharakternyk
23 февраля 2026, 13:06
#
Все, як у путіна:(
+
0
Dafxf4300
Dafxf4300
23 февраля 2026, 14:08
#
Вербували агентуру і до винайдення соцмереж. Копіювати російку багато розуму не треба.
