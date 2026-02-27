Netflix отказывается от покупки Warner Bros.: сделка с Paramount признана более выгодной

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

27 февраля 2026, 8:29 Читати українською

Netflix отказывается от покупки Warner Bros.: сделка с Paramount признана более выгодной

Стриминговый гигант Netflix официально вышел из соглашения о приобретении студийных и стриминговых подразделений Warner Bros. Discovery (WBD). Это произошло после того, как совет директоров WBD признал обновленное предложение от Paramount Skydance более привлекательным для компании. Об этом сообщает CNBC.

Стриминговый гигант Netflix официально вышел из соглашения о приобретении студийных и стриминговых подразделений Warner Bros.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Детали нового предложения Paramount

Ранее на этой неделе компания Paramount повысила ставку за полное поглощение WBD до 31 доллара за акцию наличными (предыдущий вариант составлял 30 долларов). Этот шаг превзошел предыдущую договоренность между WBD и Netflix, которая предусматривала выкуп только студийного и стримингового бизнеса по цене 27,75 доллара за акцию. Помимо более высокой цены, новое предложение от Paramount охватывает всю компанию, включая телевизионные сети платного телевидения, такие как CNN, TBS и TNT.

Кроме того, Paramount согласилась выплатить 2,8 миллиарда долларов компенсации, которую WBD должна была бы выплатить Netflix из-за срыва предыдущего соглашения. Также новое предложение включает 7 миллиардов долларов штрафа на случай, если будущее слияние будет заблокировано антимонопольными регуляторами.

Реакция рынка и позиция Netflix

Совет директоров WBD предоставил Netflix четыре рабочих дня, чтобы внести изменения в свое предложение и перебить ставку конкурентов. Однако Netflix отказался от дальнейшего участия в ценовой войне. После этой новости акции стримингового сервиса на внебиржевых торгах взлетели на 10%, бумаги Paramount выросли на 5%, тогда как акции Warner Bros. Discovery потеряли 2%.

Генеральные директора Netflix Тед Сарандос и Грег Питерс так прокомментировали свое решение: «Сделка, о которой мы договаривались, создала бы ценность для акционеров с четким путем к одобрению регулирующими органами. Однако мы всегда были дисциплинированными, и по цене, необходимой для соответствия последнему предложению Paramount Skydance, сделка больше не является финансово привлекательной, поэтому мы отказываемся сравнять ставку с предложением Paramount Skydance».

Они также поблагодарили руководство WBD за честный процесс переговоров и добавили: «Мы верим, что были бы сильными руководителями культовых брендов Warner Bros., и что наша сделка укрепила бы индустрию развлечений, сохранив и создав новые рабочие места в сфере производства в США. Но эта сделка всегда была желательной по правильной цене».

Генеральный директор WBD Дэвид Заслав высоко оценил партнерство с Netflix во время предварительных переговоров, но подчеркнул перспективы нового соглашения.

«Netflix — замечательная компания, и на протяжении всего этого процесса Тед, Грег, Спенс и все остальные были для нас прекрасными партнерами. Мы желаем им успехов в будущем, — заявил Заслав. — Как только наш Совет директоров проголосует за принятие соглашения о слиянии с Paramount, это создаст огромную ценность для наших акционеров. Мы в восторге от потенциала объединенных Paramount Skydance и Warner Bros. Discovery и не можем дождаться, чтобы начать работать вместе, рассказывая истории, которые движут мир».

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
+15
neverice
neverice
27 февраля 2026, 8:42
#
Оце так поворот. Прощавай незалежність CNN. Олігархія в США набуває все більш фундаментальних ознак. Пішла активна зачистка медійного поля. І «хтось» не жаліє на це діло грошей.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает GoldenCoin и 9 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами