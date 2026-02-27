Netflix отказывается от покупки Warner Bros.: сделка с Paramount признана более выгодной

Стриминговый гигант Netflix официально вышел из соглашения о приобретении студийных и стриминговых подразделений Warner Bros. Discovery (WBD). Это произошло после того, как совет директоров WBD признал обновленное предложение от Paramount Skydance более привлекательным для компании. Об этом сообщает CNBC.

Детали нового предложения Paramount

Ранее на этой неделе компания Paramount повысила ставку за полное поглощение WBD до 31 доллара за акцию наличными (предыдущий вариант составлял 30 долларов). Этот шаг превзошел предыдущую договоренность между WBD и Netflix, которая предусматривала выкуп только студийного и стримингового бизнеса по цене 27,75 доллара за акцию. Помимо более высокой цены, новое предложение от Paramount охватывает всю компанию, включая телевизионные сети платного телевидения, такие как CNN, TBS и TNT.

Кроме того, Paramount согласилась выплатить 2,8 миллиарда долларов компенсации, которую WBD должна была бы выплатить Netflix из-за срыва предыдущего соглашения. Также новое предложение включает 7 миллиардов долларов штрафа на случай, если будущее слияние будет заблокировано антимонопольными регуляторами.

Реакция рынка и позиция Netflix

Совет директоров WBD предоставил Netflix четыре рабочих дня, чтобы внести изменения в свое предложение и перебить ставку конкурентов. Однако Netflix отказался от дальнейшего участия в ценовой войне. После этой новости акции стримингового сервиса на внебиржевых торгах взлетели на 10%, бумаги Paramount выросли на 5%, тогда как акции Warner Bros. Discovery потеряли 2%.

Генеральные директора Netflix Тед Сарандос и Грег Питерс так прокомментировали свое решение: «Сделка, о которой мы договаривались, создала бы ценность для акционеров с четким путем к одобрению регулирующими органами. Однако мы всегда были дисциплинированными, и по цене, необходимой для соответствия последнему предложению Paramount Skydance, сделка больше не является финансово привлекательной, поэтому мы отказываемся сравнять ставку с предложением Paramount Skydance».

Они также поблагодарили руководство WBD за честный процесс переговоров и добавили: «Мы верим, что были бы сильными руководителями культовых брендов Warner Bros., и что наша сделка укрепила бы индустрию развлечений, сохранив и создав новые рабочие места в сфере производства в США. Но эта сделка всегда была желательной по правильной цене».

Генеральный директор WBD Дэвид Заслав высоко оценил партнерство с Netflix во время предварительных переговоров, но подчеркнул перспективы нового соглашения.

«Netflix — замечательная компания, и на протяжении всего этого процесса Тед, Грег, Спенс и все остальные были для нас прекрасными партнерами. Мы желаем им успехов в будущем, — заявил Заслав. — Как только наш Совет директоров проголосует за принятие соглашения о слиянии с Paramount, это создаст огромную ценность для наших акционеров. Мы в восторге от потенциала объединенных Paramount Skydance и Warner Bros. Discovery и не можем дождаться, чтобы начать работать вместе, рассказывая истории, которые движут мир».