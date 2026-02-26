Multi от Минфин
26 февраля 2026, 15:15 Читати українською

Укрпочта сбрасывает балласт: в этот раз будет продавать недвижимость

Укрпочта приступила к подготовке к продаже 20 неиспользуемых объектов недвижимости общей площадью 32,8 тыс. м² — это около 3% портфеля компании. Об этом говорится в сообщении компании.

Укрпочта приступила к подготовке к продаже 20 неиспользуемых объектов недвижимости общей площадью 32,8 тыс.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что будут продавать на аукционе

Все лоты выставлены на открытые электронные аукционы в системе Прозорро.Продажи. Общая стартовая стоимость имущества — более 200 млн грн.

Речь идет об активах, не имеющих производственных мощностей, не задействованных в операционной деятельности и не влияющих на предоставление услуг.

В основном это старые сортировочные помещения и автобазы, которые перестали использоваться после реновации логистической сети.

Читайте также: «Укрпочта» заработала 9 млн на продаже старых советских автомобилей

Самый дорогой объявленный лот — здание бывшего сортировочного центра во Львове площадью 5,6 тыс. м². Стоимость объекта на торгах будет стартовать с 56,9 млн. грн. Имущество не используется с ноября 2022 г. после переезда компании в новый автоматизированный центр.

Самая низкая стартовая цена — 408 тыс. грн — имеет часть здания бывшего отделения в Жденииве на Закарпатье площадью 69,6 м². Населённый пункт перешел на сервис передвижным отделением.

Компания также подчеркивает, что содержание лишних активов создает постоянные расходы: ежегодно — более 3,5 млн. грн. только налогов (более 1 млн. грн. — по львовскому объекту). При добавлении охраны и минимальных коммунальных платежей сумма расходов по меньшей мере удваивается.

Что это даст

Реализация активов позволит снизить постоянные затраты на содержание недвижимости и направить ресурсы на развитие логистической инфраструктуры и сервисов.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Укрпочта превратила списанный транспорт почти на 9 миллионов гривен для государства. Компания реализовала 716 единиц устаревшей техники через ProZorro. Продажа и после подписания всех договоров получит соответствующую сумму.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
26 февраля 2026, 15:37
#
Іудею Смілянському не вистачає на з/п в збитковій Укрпошті. Тому не дивно.
+
0
zephyr
zephyr
26 февраля 2026, 15:59
#
Тю, я думал Шмулянского с панельки скидывать будут, такой кликбейт. Недоволен.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
