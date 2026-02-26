Норвегия выделяет Украине $9 миллиардов на 2026 год: на что пойдут средства

Норвегия дает Украине $9 миллиардов финансирования на этот год. Это очередной пакет военной и гражданской помощи Украине в рамках Nansen Program. Об этом стало известно по итогам визита премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере в Киев, сообщает премьер-министр Украины Юлией Свириденко.

Энергетическая поддержка

Ключевой темой переговоров стала энергетическая безопасность Украины. Норвегия продолжает играть роль одного из главных доноров в этой сфере:

Импорт газа: предоставление средств и инструментов для закупки топлива.

Поддержка объектов «Нефтегаза»: Норвегия передает оборудование для распределенной генерации, которое поможет децентрализовать энергосистему и оградить ее от обстрелов.

Финансовая помощь: новые вклады в Фонд поддержки энергетики Украины.

ПВО и военные приоритеты

Свириденко отметила критическую роль Норвегии в укреплении украинского неба. Страна внесла наибольшие взносы в рамках инициативы PURL, что позволило существенно усилить возможности системы противовоздушной обороны.

Инвестиции в будущее

Кроме экстренной помощи стороны обсудили долгосрочное экономическое партнерство:

«Обсудили перспективные инвестиционные проекты, которые могут быть поддержаны инструментами Norfund. Благодарны Норвегии за поддержку!» — отметила глава правительства.