Норвегия дает Украине $9 миллиардов финансирования на этот год. Это очередной пакет военной и гражданской помощи Украине в рамках Nansen Program. Об этом стало известно по итогам визита премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере в Киев, сообщает премьер-министр Украины Юлией Свириденко.
Норвегия выделяет Украине $9 миллиардов на 2026 год: на что пойдут средства
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Энергетическая поддержка
Ключевой темой переговоров стала энергетическая безопасность Украины. Норвегия продолжает играть роль одного из главных доноров в этой сфере:
- Импорт газа: предоставление средств и инструментов для закупки топлива.
- Поддержка объектов «Нефтегаза»: Норвегия передает оборудование для распределенной генерации, которое поможет децентрализовать энергосистему и оградить ее от обстрелов.
- Финансовая помощь: новые вклады в Фонд поддержки энергетики Украины.
ПВО и военные приоритеты
Свириденко отметила критическую роль Норвегии в укреплении украинского неба. Страна внесла наибольшие взносы в рамках инициативы PURL, что позволило существенно усилить возможности системы противовоздушной обороны.
Инвестиции в будущее
Кроме экстренной помощи стороны обсудили долгосрочное экономическое партнерство:
«Обсудили перспективные инвестиционные проекты, которые могут быть поддержаны инструментами Norfund. Благодарны Норвегии за поддержку!» — отметила глава правительства.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии - 1
Зараз є непоганий шанс закласти основу масштабних інвестицій на майбутнє. Не брати одразу, все що дають, а домовлятись на більш довгострокове фінансування, пропонуючи різні цікаві інвестиційні проєкти. Умовно, з цих $9 млрд одразу домовитись, що половина буде одразу, а ще половина буде вкладатись порціями наступні 5 років, наприклад, у видобуток газу.
І відповідні зобов'язання, наприклад, десятка країн, з розписаними проєктами та сумами інвестицій різко покращать з одного боку зацікавленість цих країн в стабільному мирі, з іншого боку — забезпечать нам гарний і прогнозований старт повоєнного розвитку.