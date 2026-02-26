Multi от Минфин
26 февраля 2026, 13:14 Читати українською

Норвегия выделяет Украине $9 миллиардов на 2026 год: на что пойдут средства

Норвегия дает Украине $9 миллиардов финансирования на этот год. Это очередной пакет военной и гражданской помощи Украине в рамках Nansen Program. Об этом стало известно по итогам визита премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере в Киев, сообщает премьер-министр Украины Юлией Свириденко.

Норвегия выделяет Украине $9 миллиардов на 2026 год: на что пойдут средства

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Энергетическая поддержка

Ключевой темой переговоров стала энергетическая безопасность Украины. Норвегия продолжает играть роль одного из главных доноров в этой сфере:

  • Импорт газа: предоставление средств и инструментов для закупки топлива.
  • Поддержка объектов «Нефтегаза»: Норвегия передает оборудование для распределенной генерации, которое поможет децентрализовать энергосистему и оградить ее от обстрелов.
  • Финансовая помощь: новые вклады в Фонд поддержки энергетики Украины.

ПВО и военные приоритеты

Свириденко отметила критическую роль Норвегии в укреплении украинского неба. Страна внесла наибольшие взносы в рамках инициативы PURL, что позволило существенно усилить возможности системы противовоздушной обороны.

Инвестиции в будущее

Кроме экстренной помощи стороны обсудили долгосрочное экономическое партнерство:

«Обсудили перспективные инвестиционные проекты, которые могут быть поддержаны инструментами Norfund. Благодарны Норвегии за поддержку!» — отметила глава правительства.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
neverice
neverice
26 февраля 2026, 14:57
#
Такі б гроші, та у мирний час, та під контролем умовного «фонду ЄС»…
Зараз є непоганий шанс закласти основу масштабних інвестицій на майбутнє. Не брати одразу, все що дають, а домовлятись на більш довгострокове фінансування, пропонуючи різні цікаві інвестиційні проєкти. Умовно, з цих $9 млрд одразу домовитись, що половина буде одразу, а ще половина буде вкладатись порціями наступні 5 років, наприклад, у видобуток газу.
І відповідні зобов'язання, наприклад, десятка країн, з розписаними проєктами та сумами інвестицій різко покращать з одного боку зацікавленість цих країн в стабільному мирі, з іншого боку — забезпечать нам гарний і прогнозований старт повоєнного розвитку.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают demarin, S1ax и 5 незарегистрированных посетителей.
