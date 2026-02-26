В мессенджерах распространяется очередная волна мошенничества. Злоумышленники обещают 2200 грн компенсации якобы от Ощада и «Укрэнерго». Об этом сообщила пресс-служба банка.
Фейковые выплаты 2200 грн: Ощадбанк сообщил об афере от имени «Укрэнерго»
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Как работает схема
В банке рассказали, что украинцам присылают ссылку на поддельный сайт (фишинг). Затем злоумышленники просят ввести номер карты, срок действия и CVV-код. Но вместо получения денег мошенники списывают все средства со счета.
Как уберечься
В Ощадбанке отмечают, что не начисляют компенсацию из-за мессенджеров.
Украинцев призывают никогда не вводить конфиденциальные данные карты (CVV, срок действия, коды SMS) на сторонних сайтах.
В случае, если вы получили следующее сообщение:
- не переходите по ссылкам;
- не вводите никаких данных.
Если вы уже ввели данные:
- немедленно заблокируйте карту через приложение «Мобильный Ощад» или по телефону горячей линии: 0 800 210 800.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 20 незарегистрированных посетителей.
Комментарии