Фейковые выплаты 2200 грн: Ощадбанк сообщил об афере от имени «Укрэнерго»

В мессенджерах распространяется очередная волна мошенничества. Злоумышленники обещают 2200 грн компенсации якобы от Ощада и «Укрэнерго». Об этом сообщила пресс-служба банка.

Как работает схема

В банке рассказали, что украинцам присылают ссылку на поддельный сайт (фишинг). Затем злоумышленники просят ввести номер карты, срок действия и CVV-код. Но вместо получения денег мошенники списывают все средства со счета.

Как уберечься

В Ощадбанке отмечают, что не начисляют компенсацию из-за мессенджеров.

Украинцев призывают никогда не вводить конфиденциальные данные карты (CVV, срок действия, коды SMS) на сторонних сайтах.

В случае, если вы получили следующее сообщение:

не переходите по ссылкам;

не вводите никаких данных.

Если вы уже ввели данные: