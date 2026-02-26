Правительство Польши взялось за Карту поляка: усилят правила и введут новые требования для заявителей

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

26 февраля 2026, 10:01 Читати українською

Правительство Польши взялось за Карту поляка: усилят правила и введут новые требования для заявителей

МИД Польши готовит изменения в закон о Карте поляка. Власти хотят ужесточить правила, сократить льготы и ввести новые требования для заявителей. Проект уже внесен в реестр законодательных работ правительства, пишет The-Warsaw.

МИД Польши готовит изменения в закон о Карте поляка.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

О чем идет речь в документе

Согласно опубликованному документу, цель — сделать процедуры более строгими для лучшей защиты безопасности и интересов Польши. Кроме того, власти пересматривают список прав и выплат, которые получают владельцы Карты поляка. Некоторые из них изменят или вообще отменят.

Одно из главных новшеств — отмена возможности получать Карту поляка на основании справки от польской или полонейной организации о том, что заявитель три года принимал участие в деятельности в пользу польской культуры или в пользу польского нацменьшинства.

По версии МИДа, эти справки много лет вызывают споры, поэтому «сомнительный» механизм хотят убрать.

Читайте: Польша отменяет спецзакон для украинцев: что изменится с 5 марта

Также исчезнет возможность выдавать Карту поляка «за особые заслуги перед Польшей», если у человека нет документов о польском происхождении. В законе прямо пропишут и то, что люди, когда-то отказавшиеся от польского гражданства, не смогут претендовать на Карту поляка.

Изменяется и финансовая помощь владельцам Карты. В настоящее время помощь выплачивают в течение первых девяти месяцев пребывания в Польше. Нынешнее правительство предлагает выплачивать ее один раз — уже после получения ПМЖ и через воеводу, а не старосту.

Еще одно нововведение — платный сбор за рассмотрение заявления на выдачу Карты поляка, продление ее срока или замену документа. Официально — из-за больших объемов работы. Обещают, что размер сбора будет сопоставим с другими подобными платежами.

Правительство намерено принять новые правила еще в первой половине текущего года.

Отмена спецзакона

В Польше завершается эпоха отдельного правового режима для действующих с начала полномасштабной войны украинских беженцев. Президент страны подписал закон, отменяющий специальные положения и переводящий украинцев на общие правила временной защиты иностранцев. Изменения начнут применяться уже с 5 марта и коснутся прежде регистрации, легальности пребывания и доступа к выплатам

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами