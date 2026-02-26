Правительство Польши взялось за Карту поляка: усилят правила и введут новые требования для заявителей

МИД Польши готовит изменения в закон о Карте поляка. Власти хотят ужесточить правила, сократить льготы и ввести новые требования для заявителей. Проект уже внесен в реестр законодательных работ правительства, пишет The-Warsaw.

О чем идет речь в документе

Согласно опубликованному документу, цель — сделать процедуры более строгими для лучшей защиты безопасности и интересов Польши. Кроме того, власти пересматривают список прав и выплат, которые получают владельцы Карты поляка. Некоторые из них изменят или вообще отменят.

Одно из главных новшеств — отмена возможности получать Карту поляка на основании справки от польской или полонейной организации о том, что заявитель три года принимал участие в деятельности в пользу польской культуры или в пользу польского нацменьшинства.

По версии МИДа, эти справки много лет вызывают споры, поэтому «сомнительный» механизм хотят убрать.

Также исчезнет возможность выдавать Карту поляка «за особые заслуги перед Польшей», если у человека нет документов о польском происхождении. В законе прямо пропишут и то, что люди, когда-то отказавшиеся от польского гражданства, не смогут претендовать на Карту поляка.

Изменяется и финансовая помощь владельцам Карты. В настоящее время помощь выплачивают в течение первых девяти месяцев пребывания в Польше. Нынешнее правительство предлагает выплачивать ее один раз — уже после получения ПМЖ и через воеводу, а не старосту.

Еще одно нововведение — платный сбор за рассмотрение заявления на выдачу Карты поляка, продление ее срока или замену документа. Официально — из-за больших объемов работы. Обещают, что размер сбора будет сопоставим с другими подобными платежами.

Правительство намерено принять новые правила еще в первой половине текущего года.

Отмена спецзакона

