В Yasno рассказали, когда Киев вернется к классическим графикам отключения света

Сейчас в Киеве действуют временные графики отключений электроэнергии, спрогнозировать возвращение к постоянным графикам сложно из-за стабильно сложной ситуации в энергосистеме. Об этом заявил генеральный директор энергоснабжающей компании Yasno Сергей Коваленко в эфире программы Укринформа « Є Розмова » .

Когда ждать классических графиков

«В Киеве у нас действуют, назовем это так, персонализированные временные графики, потому что город остается неравномерным с точки зрения возможности передачи электроэнергии по разным районам», — сказал Коваленко.

Он добавил, что часть домов в столице остается без теплоснабжения, поэтому для этих зданий действует отдельный подход в отключениях света.

В общем, ситуацию с энергоснабжением Коваленко оценивает как стабильно сложную.

«У меня нет прогноза, когда мы можем вернуться хотя бы к тем графикам, которые были. […] Только ситуация с сетевым дефицитом улучшится, скорее всего, мы сможем вернуться к этим классическим графикам. Когда? Я думаю, что до апреля трудно ожидать возвращения к этим графикам», — рассказал Коваленко.

