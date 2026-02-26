Сейчас в Киеве действуют временные графики отключений электроэнергии, спрогнозировать возвращение к постоянным графикам сложно из-за стабильно сложной ситуации в энергосистеме. Об этом заявил генеральный директор энергоснабжающей компании Yasno Сергей Коваленко в эфире программы Укринформа «Є Розмова» .
В Yasno рассказали, когда Киев вернется к классическим графикам отключения света
Когда ждать классических графиков
«В Киеве у нас действуют, назовем это так, персонализированные временные графики, потому что город остается неравномерным с точки зрения возможности передачи электроэнергии по разным районам», — сказал Коваленко.
Он добавил, что часть домов в столице остается без теплоснабжения, поэтому для этих зданий действует отдельный подход в отключениях света.
В общем, ситуацию с энергоснабжением Коваленко оценивает как стабильно сложную.
«У меня нет прогноза, когда мы можем вернуться хотя бы к тем графикам, которые были. […] Только ситуация с сетевым дефицитом улучшится, скорее всего, мы сможем вернуться к этим классическим графикам. Когда? Я думаю, что до апреля трудно ожидать возвращения к этим графикам», — рассказал Коваленко.
Долги за электроэнергию
Коваленко также сообщил, что долг киевлян за потребленную электроэнергию за январь вырос на 224 млн грн и сейчас превышает 1,2 млрд грн, и треть этой задолженности формируют потребители, которые не оплачивают электричество более месяца — то есть это систематические неплательщики.
Коваленко рассказал, что часть должников, имеющих краткосрочную просрочку в платежах, оплачивают электричество после напоминаний от компании.
Должник также может попросить о рассрочке платежей, если не имеет возможности погасить долг сразу. Если потребитель не договаривается о рассрочке, его могут отключить.
