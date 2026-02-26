1 марта пенсии и страховые выплаты для миллионов украинцев будут проиндексированы на 12,1%. Такой размер повышения превышает уровень инфляции в прошлом году и позволит поддержать уровень доходов людей в условиях роста цен. Правительство также продолжает практику индексации пенсий, назначенных в течение 2021−2025 годов. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
С 1 марта пенсии и страховые выплаты будут проиндексированы на 12,1% — Свириденко
Как будет происходить перерасчет
По ее словам, перерасчет состоится автоматически и охватит почти все основные виды пенсий — по возрасту, военные, по инвалидности, в связи с потерей кормильца, а также другие специальные пенсии для бывших работников органов местного самоуправления, госслужащих и ученых.
Премьер-министр также сообщила, что проиндексированы минимальные пенсионные выплаты для лиц с инвалидностью в результате войны, участников боевых действий и страховые выплаты граждан, пострадавших от несчастных случаев.
С 1 апреля работающим пенсионерам автоматически перечислят пенсии с учетом обновленного стажа и/или заработка.
Как изменились пенсии с 2026 года
С 1 января на Украине уже повышали размер пенсий.
Повышение из-за роста минималки (8 647 грн)
- Пенсионеры от 65 лет (со стажем 30/35 лет): минимальная выплата выросла до 3 458,80 грн.
- Особые заслуги: увеличены выплаты Героям Украины и кавалерам государственных орденов.
Повышение через прожиточный минимум (2 595 грн)
- Минимальная пенсия: выросла до 2595 грн.
- Максимальная пенсия теперь составляет 25 950 грн.
- Сверхурочный стаж: доплата за каждый «лишний» год выросла (1% от нового минимума).
