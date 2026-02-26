Multi от Минфин
26 февраля 2026, 8:00 Читати українською

Германия советует украинцам менять статус

Германия пока не планирует вводить новый статус для украинцев, дал понять на конференции в Берлине Ганс-Ульрих Бенра, руководитель группы по Украине в Федеральном министерстве внутренних дел, пишет DW.

Германия пока не планирует вводить новый статус для украинцев, дал понять на конференции в Берлине Ганс-Ульрих Бенра, руководитель группы по Украине в Федеральном министерстве внутренних дел, пишет DW.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиЧто ожидает украинцев после марта 2027 годаПо его словам, после марта 2027 года, вероятнее всего, будет переходный период, но как долго он продлится и на каких условиях — он в разговоре уточнить не смог.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что ожидает украинцев после марта 2027 года

По его словам, после марта 2027 года, вероятнее всего, будет переходный период, но как долго он продлится и на каких условиях — он в разговоре уточнить не смог.

В Германии существуют разные виды на жительство, и Берлин призывает украинцев самостоятельно менять свой статус — причем делать это уже сейчас, не откладывая. Ведь наплыв заявлений в последний момент в ведомства по делам иностранцев, которые и так работают на грани возможностей, может замедлить обработку документов.

Получить право на проживание могут, к примеру, квалифицированные специалисты, если они работают и знают немецкий язык. Ганс-Ульрих Бенра призвал украинцев искать работу. Он отметил, что в настоящее время трудоустроены 38 процентов беженцев.

Читайте также: Статус украинцев в ЕС после 2027 года изменится: что ожидает беженцев

Похоже, что тем, кто работает в низкооплачиваемом секторе или вообще не работает, остаться в Германии после войны будет значительно сложнее. Именно они, вероятно, станут первыми, кто может вернуться в Украину после войны.

Киев стремится поддерживать связь с беженцами и разрабатывает меры помощи тем, кто возвращается, рассказала в Берлине Илона Гавронская, заместитель министра социальной политики Украины.

По ее словам, Киев среди прочего опирается на опыт работы с внутренними переселенцами, которых, по ее словам, около трех миллионов. Но, как подчеркнула Гавронская, важным аспектом для украинцев, желающих вернуться домой, будет «справедливый мир».

Статус украинских беженцев и вступление Украины в ЕС

Дискуссия о статусе украинцев, вероятно, будет меняться в процессе подготовки Украины к вступлению в Евросоюз. Это может создать для них дополнительные возможности, ведь у ЕС существует право на свободное передвижение рабочей силы.

Читайте: ЕС официально продлил временную защиту для украинцев до 2027 года

Но как скоро Украина сможет вступить в ЕС? На форуме в Берлине отмечалось, что для этого, скорее всего, понадобится реформа самой организации.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
