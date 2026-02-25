Multi от Минфин
25 февраля 2026, 19:45 Читати українською

Украинцы начали забирать гривну из банков: куда перетекают деньги

По результатам января 2025 года, на банковских счетах украинцев стало меньше. По данным Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), на 1 февраля общий объем вкладов населения составил 1 612,9 млрд грн, что на 4,8 млрд грн меньше, чем месяцем ранее. Об этом говорится в свежем депозитном обзоре «Минфина».

Украинцы начали забирать гривну из банков: куда перетекают деньги
Фото: НБУ

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Гривна «в минусе», валюта — в фаворе

Анализ статистики показывает, что отток капитала затронул исключительно национальную валюту:

  • Гривневые вклады сократились с 1073,3 млрд грн до 1057,8 млрд грн.
  • Валютные вклады напротив, продемонстрировали прирост. В гривневом эквиваленте они увеличились на 10,7 млрд. грн. за январь.

В региональном разрезе небольшую потерю доли рынка понесли госбанки (-0,2%), в то время как банки иностранных групп привлекли чуть больше клиентов (+0,15%).

Почему это происходит: 3 главные причины

Сезонность и расходы: НБУ традиционно объясняет январское проседание активностью граждан, тратящих накопление после праздников. Однако отток этого года значительно меньше, чем в 2024 году, когда за два месяца из системы «вымыли» около 100 млрд грн.

Поиск более выгодных инструментов: объяснение расходов — лишь часть правды. Параллельно с понижением банковских вкладов, вложения физлиц в ОВГЗ (гособлигации) выросли на 5 млрд грн. Украинцы все чаще выбирают государственные бумаги из-за отсутствия налога на доход и более высокой реальной доходности.

Падение депозитных ставок: после снижения учетной ставки НБУ почти каждый второй крупный банк (с портфелем более 2 млрд грн) порезал ставки по вкладам. Только за последние две недели условия пересмотрели 8 крупных финучреждений.

Депозиты vs ОВГЗ: что выгоднее?

Хотя доходность ОВГЗ также начала снижаться (например, годовые бумаги упали с 16,35 до 15,34%), они остаются конкурентными.

Ставки по годовым депозитам формально могут быть выше, но по ним необходимо уплатить 19,5% налогов (НДФЛ и военный сбор). Доход по ОВГЗ налогами не облагается, что делает их магнитом для капитала. Так что деньги понемногу продолжат перетекать в ОВГЗ, но резких движений здесь не будет.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
+30
karamon76
karamon76
25 февраля 2026, 20:01
#
19.5? може всі 23%(18+5)
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 27 незарегистрированных посетителей.
