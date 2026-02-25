Multi от Минфин
Ипотека в декабре: банки выдали кредиты почти на 2 миллиарда гривен

В декабре 2025 года украинцы оформили 952 ипотечных договора на общую сумму около 2 млрд грн. Об этом свидетельствуют результаты ежемесячного опроса банков об ипотечном кредитовании, обнародованных Национальным банком.

Іпотека у грудні: банки видали кредитів майже на 2 мільярди гривень
Фото: НБУ

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Первичный рынок опережает вторичный

  • 539 кредитов на 1,1 млрд грн предоставлено на первичном рынке недвижимости, из них 203 на 385 млн грн — под залог имущественных прав на будущее недвижимое имущество;
  • 413 кредитов на 827 млн грн предоставлено на вторичном рынке недвижимости.

Средневзвешенная эффективная ставка составила 8,11% годовых на первичном рынке и 8,66% на вторичном рынке. При этом доля неработающих кредитов составляет всего 13%.

География ипотеки

В региональном разрезе больше всего ипотечных кредитов в декабре выдано:

  • в Киевской области (347 договоров на общую сумму 722 млн грн, или 37% от общего объема);
  • в Киеве (191 договор на 455 млн грн);
  • во Львовской области (47 договоров на 103 млн грн);
  • в Одесской области (40 договоров на 78 млн грн);
  • в Волынской области (38 договоров на 69 млн грн).

Опрос

В ходе опроса ответы предоставили 38 банков с долей более 95% общего валового ипотечного портфеля, из которых о выдаче новых ипотечных кредитов проинформировали 14 банков.

В Нацбанке напомнили, что Совет по финансовой стабильности одобрил Стратегию по развитию ипотечного кредитования, направленную на развитие рыночных механизмов в этом сегменте рынка с целью повышения доступности жилья.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
lider2000
lider2000
25 февраля 2026, 17:35
#
За чей счет банкет?
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
