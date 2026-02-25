Ипотека в декабре: банки выдали кредиты почти на 2 миллиарда гривен

В декабре 2025 года украинцы оформили 952 ипотечных договора на общую сумму около 2 млрд грн. Об этом свидетельствуют результаты ежемесячного опроса банков об ипотечном кредитовании, обнародованных Национальным банком.

Первичный рынок опережает вторичный

539 кредитов на 1,1 млрд грн предоставлено на первичном рынке недвижимости, из них 203 на 385 млн грн — под залог имущественных прав на будущее недвижимое имущество;

413 кредитов на 827 млн грн предоставлено на вторичном рынке недвижимости.

Средневзвешенная эффективная ставка составила 8,11% годовых на первичном рынке и 8,66% на вторичном рынке. При этом доля неработающих кредитов составляет всего 13%.

География ипотеки

В региональном разрезе больше всего ипотечных кредитов в декабре выдано:

в Киевской области (347 договоров на общую сумму 722 млн грн, или 37% от общего объема);

в Киеве (191 договор на 455 млн грн);

во Львовской области (47 договоров на 103 млн грн);

в Одесской области (40 договоров на 78 млн грн);

в Волынской области (38 договоров на 69 млн грн).

Опрос

В ходе опроса ответы предоставили 38 банков с долей более 95% общего валового ипотечного портфеля, из которых о выдаче новых ипотечных кредитов проинформировали 14 банков.

В Нацбанке напомнили, что Совет по финансовой стабильности одобрил Стратегию по развитию ипотечного кредитования, направленную на развитие рыночных механизмов в этом сегменте рынка с целью повышения доступности жилья.