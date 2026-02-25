Multi от Минфин
25 февраля 2026, 16:35 Читати українською

Директор Лувра покидает пост через четыре месяца после ограбления музея

Глава Лувра Лоранс де Кар уходит с поста через четыре месяца после масштабного ограбления, во время которого злоумышленники похитили королевские драгоценности XIX века на сумму 88 миллионов евро. Президент Франции Эммануэль Макрон принял ее заявление во вторник, назвав этот шаг необходимым для восстановления безопасности и модернизации учреждения. Об этом сообщает Financial Times 25 февраля.

Глава Лувра Лоранс де Кар уходит с поста через четыре месяца после масштабного ограбления, во время которого злоумышленники похитили королевские драгоценности XIX века на сумму 88 миллионов евро.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Как произошло ограбление и кто понесет ответственность

Дерзкая кража произошла в октябре прошлого года. Злоумышленники легко проникли в музей под видом рабочих в светоотражающих жилетах. Они использовали мебельный подъемник, чтобы добраться до галереи с историческими драгоценностями, которые когда-то принадлежали французским королевам, и за считанные минуты скрылись на скутерах. Сейчас правоохранители арестовали семерых подозреваемых, однако сами украшения до сих пор не найдены.

Сразу после инцидента Макрон отклонил первое предложение де Кар об отставке, однако волна общественной критики заставила вернуться к этому вопросу. Елисейский дворец оценил ее окончательное решение как «акт ответственности», подчеркнув необходимость для музея «возвращения к спокойствию и нового мощного импульса для успешной реализации проектов по обеспечению безопасности и модернизации».

Миллионы на картины вместо камер наблюдения

Официальный отчет государственных аудиторов, опубликованный после преступления, раскрыл критический дисбаланс в финансовых приоритетах учреждения. В период с 2018 по 2024 год Лувр потратил 105 миллионов евро на приобретение новых произведений искусства, тогда как на модернизацию систем безопасности было выделено лишь 3 миллиона евро.

Согласно аудиту, полноценное обновление системы охраны требует инвестиций в размере 83 миллионов евро, однако полная реализация этих рекомендаций отложена до 2032 года. Сейчас только 39% залов музея оборудованы хотя бы одной камерой видеонаблюдения.

Критики отмечают, что де Кар сосредоточила финансовые потоки на покупке экспонатов и подготовке к масштабному президентскому проекту стоимостью 800 миллионов евро, который предусматривает строительство нового входа и подземной галереи для картины «Мона Лиза».

Преемником Лоранс де Кар станет Кристоф Лерибо, который до этого возглавлял Версальский дворец, а ранее руководил парижским Пти-Пале и музеем д'Орсе.

К теме: Лувр снова ограбили — и на этот раз свои же гиды

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
