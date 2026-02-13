Правоохранительные органы Франции ликвидировали организованную преступную группировку, которая в течение длительного времени занималась махинациями с входными билетами в самые известные музеи мира — Лувр и Версальский дворец. В результате деятельности мошенников только Лувр понес убытки, которые оцениваются в более чем 10 миллионов евро. Об этом сообщает Le Parisien 13 февраля.
Лувр снова ограбили — и на этот раз свои же гиды
► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Наличные деньги, элитные автомобили и недвижимость в Дубае
Операция по разоблачению злоумышленников состоялась в начале этой недели. Полиция задержала девять человек, среди которых — двое сотрудников музея, туристические гиды, а также вероятный организатор преступной сети. Им инкриминируют мошенничество в составе организованной группы, отмывание средств и коррупцию.
Во время обысков следователи изъяли значительные материальные ценности:
- Более 957 000 евро наличными (часть средств была в иностранной валюте).
- 486 000 евро на банковских счетах.
- Три автомобиля.
- Содержимое нескольких банковских сейфов.
По данным следствия, участники схемы легализовали незаконно полученные доходы, инвестируя их в недвижимость как на территории Франции, так и в Дубае (ОАЭ).
Механизм преступления: взятки и многоразовые билеты
Расследование началось после того, как в декабре 2024 года администрация Лувра подала жалобу в прокуратуру. Служба безопасности музея обратила внимание на подозрительную активность пары гидов китайского происхождения. Они систематически проводили туристические группы, используя одни и те же билеты для разных посетителей.
Дальнейшее слежение и прослушивание телефонных разговоров выявили, что это не единичные случаи, а отлаженная система, которая работала около десяти лет. Схема включала:
- Многократное использование уже отсканированных входящих документов.
- Разбиение больших туристических групп на более мелкие, чтобы избежать уплаты обязательного сбора за «право голоса» (разрешение для гида проводить экскурсию).
- Гиды передавали наличные деньги сообщникам среди персонала музея, которые в обмен на взятки пропускали туристов без надлежащего контроля.
Масштабы деятельности впечатляют: сеть могла обеспечивать нелегальный въезд до 20 туристических групп ежедневно.
Предыстория
Напомним, что 19 октября 2025 года Лувр ограбили. Примерно в 9:30 утра, через полчаса после открытия музея, злоумышленники через окно проникли в Галерею Аполлона, разбили две витрины и похитили по меньшей мере девять ювелирных изделий. Это крупнейший случай похищения объектов искусства из Лувра с 1998 года.
Комментарии - 2