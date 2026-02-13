Multi от Минфин
українська
13 февраля 2026, 13:16 Читати українською

Лувр снова ограбили — и на этот раз свои же гиды

Правоохранительные органы Франции ликвидировали организованную преступную группировку, которая в течение длительного времени занималась махинациями с входными билетами в самые известные музеи мира — Лувр и Версальский дворец. В результате деятельности мошенников только Лувр понес убытки, которые оцениваются в более чем 10 миллионов евро. Об этом сообщает Le Parisien 13 февраля.

Правоохранительные органы Франции ликвидировали организованную преступную группировку, которая в течение длительного времени занималась махинациями с входными билетами в самые известные музеи мира — Лувр и Версальский дворец.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Наличные деньги, элитные автомобили и недвижимость в Дубае

Операция по разоблачению злоумышленников состоялась в начале этой недели. Полиция задержала девять человек, среди которых — двое сотрудников музея, туристические гиды, а также вероятный организатор преступной сети. Им инкриминируют мошенничество в составе организованной группы, отмывание средств и коррупцию.

Во время обысков следователи изъяли значительные материальные ценности:

  • Более 957 000 евро наличными (часть средств была в иностранной валюте).
  • 486 000 евро на банковских счетах.
  • Три автомобиля.
  • Содержимое нескольких банковских сейфов.

По данным следствия, участники схемы легализовали незаконно полученные доходы, инвестируя их в недвижимость как на территории Франции, так и в Дубае (ОАЭ).

Механизм преступления: взятки и многоразовые билеты

Расследование началось после того, как в декабре 2024 года администрация Лувра подала жалобу в прокуратуру. Служба безопасности музея обратила внимание на подозрительную активность пары гидов китайского происхождения. Они систематически проводили туристические группы, используя одни и те же билеты для разных посетителей.

Дальнейшее слежение и прослушивание телефонных разговоров выявили, что это не единичные случаи, а отлаженная система, которая работала около десяти лет. Схема включала:

  • Многократное использование уже отсканированных входящих документов.
  • Разбиение больших туристических групп на более мелкие, чтобы избежать уплаты обязательного сбора за «право голоса» (разрешение для гида проводить экскурсию).
  • Гиды передавали наличные деньги сообщникам среди персонала музея, которые в обмен на взятки пропускали туристов без надлежащего контроля.

Масштабы деятельности впечатляют: сеть могла обеспечивать нелегальный въезд до 20 туристических групп ежедневно.

Предыстория

Напомним, что 19 октября 2025 года Лувр ограбили. Примерно в 9:30 утра, через полчаса после открытия музея, злоумышленники через окно проникли в Галерею Аполлона, разбили две витрины и похитили по меньшей мере девять ювелирных изделий. Это крупнейший случай похищения объектов искусства из Лувра с 1998 года.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментарии - 2

+
+30
vadymbanker
vadymbanker
13 февраля 2026, 13:36
#
Корупція є скрізь, в Японії, Ізраїлі, в мерії Єрусалиму, у Ватикані та Швейцарії. Адже ми всі люди і іноді виявляємо слабину. Питання в тому, яка корпорація, чи може собі країна дозволити таку корупцію у своїй ситуації. Повинні бути баланси. Якийсь здоровий глузд.
+
0
extremumlife
extremumlife
13 февраля 2026, 15:27
#
Все визначається тим, якими принципами керуються люди, які в кожного обставини і наскільки добре і незалежно працює контролюючий механізм, щоб вже реагувати на мінімальні відхилення. Це у випадку, якщо системно, більшість людей в країні порядні. Якщо більшість людей готова вчиняти правопорушення, якщо точно знатиме, що їх за це не покарають, то корупцію важко побороти.
