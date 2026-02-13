Лувр снова ограбили — и на этот раз свои же гиды

Правоохранительные органы Франции ликвидировали организованную преступную группировку, которая в течение длительного времени занималась махинациями с входными билетами в самые известные музеи мира — Лувр и Версальский дворец. В результате деятельности мошенников только Лувр понес убытки, которые оцениваются в более чем 10 миллионов евро . Об этом сообщает Le Parisien 13 февраля.

Наличные деньги, элитные автомобили и недвижимость в Дубае

Операция по разоблачению злоумышленников состоялась в начале этой недели. Полиция задержала девять человек, среди которых — двое сотрудников музея, туристические гиды, а также вероятный организатор преступной сети. Им инкриминируют мошенничество в составе организованной группы, отмывание средств и коррупцию.

Во время обысков следователи изъяли значительные материальные ценности:

Более 957 000 евро наличными (часть средств была в иностранной валюте).

486 000 евро на банковских счетах.

Три автомобиля.

Содержимое нескольких банковских сейфов.

По данным следствия, участники схемы легализовали незаконно полученные доходы, инвестируя их в недвижимость как на территории Франции, так и в Дубае (ОАЭ).

Механизм преступления: взятки и многоразовые билеты

Расследование началось после того, как в декабре 2024 года администрация Лувра подала жалобу в прокуратуру. Служба безопасности музея обратила внимание на подозрительную активность пары гидов китайского происхождения. Они систематически проводили туристические группы, используя одни и те же билеты для разных посетителей.

Дальнейшее слежение и прослушивание телефонных разговоров выявили, что это не единичные случаи, а отлаженная система, которая работала около десяти лет. Схема включала:

Многократное использование уже отсканированных входящих документов.

Разбиение больших туристических групп на более мелкие, чтобы избежать уплаты обязательного сбора за «право голоса» (разрешение для гида проводить экскурсию).

Гиды передавали наличные деньги сообщникам среди персонала музея, которые в обмен на взятки пропускали туристов без надлежащего контроля.

Масштабы деятельности впечатляют: сеть могла обеспечивать нелегальный въезд до 20 туристических групп ежедневно.

Предыстория

Напомним, что 19 октября 2025 года Лувр ограбили. Примерно в 9:30 утра, через полчаса после открытия музея, злоумышленники через окно проникли в Галерею Аполлона, разбили две витрины и похитили по меньшей мере девять ювелирных изделий. Это крупнейший случай похищения объектов искусства из Лувра с 1998 года.