25 февраля 2026, 14:16 Читати українською

НБУ обновил список бенчмарк-ОВГЗ: банкам дали больше инструментов для выполнения резервных требований

Национальный банк Украины расширил перечень облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), которые могут использовать для покрытия своих обязательных резервов. Соответствующее решение вступило в силу 24 февраля 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

НБУ обновил список бенчмарк-ОВГЗ: банкам дали больше инструментов для выполнения резервных требований
Фото: НБУ

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

В список «бенчмарков» добавлен новый выпуск облигаций (UA4000238984), который Министерство финансов впервые разместило на аукционе 10 февраля.

Почему это важно для экономики

Это решение НБУ ставит целью стимулировать банки активнее покупать государственные облигации. Такой механизм является критически важным для государства, поскольку:

  • Позволяет финансировать дефицит госбюджета без привлечения «печатного станка» (безэмиссионное финансирование).
  • Поддерживает высшую активность на внутреннем долговом рынке.

Как работает механизм «бенчмарков»

По правилам НБУ, банки обязаны хранить определенную сумму средств (резервы) на своем счету в центробанке как гарантию ликвидности. Однако регулятор позволяет банкам формировать до 60% этого объема не «живыми» деньгами, а именно за счет определенных перечнем ОВГЗ.

Обновленный список

По состоянию на сегодняшний день в перечень входит 20 выпусков ценных бумаг, а именно: UA4000232615, UA4000232912, UA4000232912, UA4000233613, UA4000234140, UA4000234553, UA4000234934, UA4002 UA4000236632, UA4000237564, UA4000238844 и новый UA4000238984.

Читайте также: Минфин привлек 21,4 млрд грн на ОВГЗ и продолжил снижение ставок по двум облигациям

Что это дает банковской системе

Эффективность ликвидности: банки могут получать доходность от облигаций вместо того, чтобы удерживать средства на корсчете под 0% или по низким ставкам.

Сглаживание колебаний: обязательные резервы помогают системе легче переносить непредсказуемые изменения на рынке.

Ограничение свободных денег: инструмент помогает НБУ регулировать объем свободной гривны в системе, сдерживающей давление на валютный рынок и инфляцию.

InvestMarket от «Минфин» — онлайн-навигатор на рынке инвестиций. Сравните условия и выбирайте проекты для инвестирования

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
TAN72
TAN72
25 февраля 2026, 15:21
#
Это говорит о том что в один прекрасный момент вся банковская система может рухнуть.
