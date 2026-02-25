В Украине появилось первое пространство почтаматов

Пространство почтоматов Новой почты в столичном жилом комплексе Great соответствует мировым трендам urban logistics и обеспечивает удобный сервис доставки для жителей крупных современных кварталов, говорится в сообщении компании.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что включает пространство

Новая локация объединяет в себе 26 почтоматов на 286 ячеек и общей длиной около 13 метров. Это самая большая секция почтоматов в одном месте в Украине.

Для сравнения, мегапочтомат Новой почты № 77777 в столичном ЖК Seven имеет 18 стеков, 188 ячеек и длину 7 метров.

Delivery room

Подобные форматы «delivery room» активно развиваются в мире. В странах ЕС девелоперы закладывают такие решения еще на этапе проектирования как базовую инфраструктуру. Это связано с повышением спроса на e-commerce, высокой плотностью городской жизни и ростом потребности жителей получать посылки быстро и бесконтактно.

Пространство почтаматов Новой почты соответствует мировым трендам и является примером инфраструктуры доставки нового поколения.

Сейчас пространство почтаматов проходит тестовый период. Если отзывы клиентов будут положительными, Новая почта планирует масштабировать подобные микрологистические зоны других городов Украины.