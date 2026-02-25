Смилянский рассказал, когда полноценно запустят сервис «Укрпочта.Аптека»

Полноценный запуск сервиса «Укрпочта.Аптека» во всех 26 тыс. населенных пунктах обслуживания планируется до конца марта 2026 года, сообщил генеральный директор АО «Укрпочта» Игорь Смилянский в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».

Запуск работы

«Мы в процессе окончания закупки всех этих технологий, и до конца марта планируем полностью развернуть по всем уголкам Украины. И не просто по всем отделениям, а по всем населенным пунктам Украины. То есть туда, куда доезжают наши передвижные отделения, — а это 26 тысяч населенных пунктов», — сказал Смилянский.

По его словам, в настоящее время компания заканчивает формирование нормативных элементов, охватывающих закупку логеров, специализированных сумок, холодовых и нагревательных элементов, чтобы обеспечить надлежащее хранение лекарственных средств.

Смилянский подчеркнул, что соответствующее лекарство компания не будет хранить в отделениях, а будет доставлять клиентам по полученным заказам через сайт, колл-центр или отделение.

В июле 2025 года гендиректор «Укрпочты» отмечал 10 стратегических целей на 10-й год своего руководства компанией, куда вошел запуск «Укрпочты.Банка» и полномасштабный запуск «Укрпочты.Аптеки».

В настоящее время у компании более 6 тыс. отделений и 26 тыс. точек обслуживания по всей Украине.