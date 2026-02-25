Multi от Минфин
25 февраля 2026, 10:45 Читати українською

Украинский бизнес в Польше обеспечил 3% ВВП страны

Маршалок Сейма Польши Влодзимеж Чажастый во время выступления в Верховной Раде Украины заявил, что предприятия, созданные гражданами Украины в Польше, обеспечивают около 3% валового внутреннего продукта страны. Заявление прозвучало 23 февраля во время его визита в Киев, пишет Inpoland.

Маршалок Сейма Польши Влодзимеж Чажастый во время выступления в Верховной Раде Украины заявил, что предприятия, созданные гражданами Украины в Польше, обеспечивают около 3% валового внутреннего продукта страны.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Бизнес в Польше

По словам Чажастого, украинцы основали в Польше около 90 тысяч физических лиц-предпринимателей и более 20 тысяч компаний. Эти бизнесы работают в разных секторах экономики и стали заметной составляющей польского рынка труда и предпринимательства.

Маршалок Сейма подчеркнул, что польские власти продолжают создавать условия для легального проживания и работы граждан Украины. Он подчеркнул, что вклад украинцев в развитие польской экономики ощутим и положительно влияет на макроэкономические показатели государства.

Читайте: Украинцы стали лидерами среди иностранного бизнеса в Польше: за год открыто почти 34 тысяч ФОП

Чажастый заверил в дальнейшей поддержке со стороны Польши и отметил, что украинцы могут гордиться результатами деятельности своих граждан за рубежом.

Напомним

Как писал «Минфин», аналитики выделяют несколько ключевых отраслей, где украинский бизнес в Польше чувствует себя наиболее уверенно. Это, прежде всего, сфера услуг: строительство, транспортные перевозки, общепит и бытовой сервис. Отдельным трендом есть рост количества регистраций в секторе IT.

Эксперты отмечают интересную тенденцию: украинские предприниматели часто ориентируют свой сервис прежде всего на своих соотечественников, проживающих в Польше, создавая таким образом внутренний рынок услуг в диаспоре.

Польша приняла около 978 тысяч украинцев.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Комментарии - 1

Kharakternyk
Kharakternyk
25 февраля 2026, 11:19
Влада в Україні створила всі умови, щоб українці піднімали економіки інших країн. Можете їй подякувати.
