українська
24 февраля 2026, 12:14 Читати українською

Вероятность падения биткоина до $55 000 на Polymarket выросла до 80%, отток из криптофондов продолжается: что нового

Главное на рынке криптовалют.

Фото: pixabay

Трейдеры Polymarket оценивают вероятность падения биткоина до $55 000 в 80%.

Пользователи крупнейшей платформы прогнозов Polymarket настроены крайне пессимистично по поводу будущего первой криптовалюты. Согласно последним ставкам, вероятность того, что курс биткоина опустится ниже отметки $55 000, оценивается в впечатляющие 80%. Общий объем средств, поставленных на этот сценарий, уже превысил $1,2 млн.

Трейдеры не ограничиваются прогнозами о $55 000 и закладывают еще более радикальные варианты развития событий:

  • Ниже $50 000: вероятность оценивается в 67% (объем ставок более $184 тыс.).
  • Ниже $45 000: вероятность составляет 55% (на этот результат поставлены рекордные $1,4 млн).

Такие цифры свидетельствуют о том, что значительная часть профессиональных игроков ожидает затяжную коррекцию, а не быстрое восстановление.

По состоянию на 24 февраля 2026 года, биткоин продолжает терять позиции:

  • Цена: актив торгуется в районе $63 222. Накануне курс пробил психологическую отметку в $65 000.
  • Динамика: только за последние сутки цена снизилась на 3,6%, а недельное падение уже достигло 7%.

Затяжное падение негативно повлияло на статус биткоина как глобального актива. По данным сервиса 8marketcap, рыночная капитализация биткоина сократилась до $1,26 трлн. Актив занимает лишь 15 место в глобальном рейтинге самых дорогих компаний и активов мира.

Крипторынок в крутом пике: инвесторы выводят средства пятую неделю подряд

Согласно последнему отчету CoinShares, негативная тенденция на рынке криптовалютных фондов усиливается. За период с 16 по 20 февраля 2026 г. инвесторы забрали еще $288 млн, что стало продолжением пятинедельной серии оттоков.

За это время общие капитальные потери рынка уже достигли значительных $4 млрд.

На рынке наблюдается существенное охлаждение интереса. Недельный объем торгов упал до $17 млрд — самый низкий уровень активности, начиная с июля 2025 года. Инвесторы предпочитают выжидать, что давит на ликвидность сектора.

Настроение игроков значительно отличается в зависимости от региона:

  • США стали главным источником пессимизма, выведя $347 млн.
  • Европа и Канада, наоборот, воспринимают проседание цен как возможность для закупки. Совокупно они вложили $59 млн. Лидерами по притокам стали Швейцария ($19,5 млн), Канада ($16,8 млн) и Германия ($16,2 млн).

Основной массив распродаж пришелся на флагманские активы:

  • Биткоин потерял $215 млн.
  • Ethereum из фондов вывели $36,5 млн.
  • TRON — зафиксирован отток в размере $18,9 млн.
  • Мультивалютные корзины сократились на $32,5 млн.

Несмотря на общую распродажу, некоторые проекты сумели привлечь капитал, хотя эти суммы и не смогли переломить общий тренд:

  • XRP: +$3,5 млн;
  • Solana: +$3,3 млн;
  • Chainlink: $1,2 млн.

Крах экосистемы Step Finance: DeFi-агрегатор и его дочерние проекты в сети Solana прекращают работу

Децентрализованная платформа Step Finance официально объявила о закрытии. DeFi-агрегатор так и не смог прийти в себя после сокрушительной хакерской атаки, произошедшей в конце января. Наряду с основным сервисом рынок оставляют популярное медиа SolanaFloor и кредитный протокол Remora Markets.

Причиной фиаско стало воровство 261 854 SOL из казначейства проекта. По оценкам аналитиков CertiK, убытки превысили $29 млн. Несмотря на попытки команды найти новых инвесторов или продать бизнес по частям, ни один из вариантов спасения не реализовался.

Соучредитель проекта Джордж Харрап подтвердил, что переговоры с потенциальными покупателями не принесли результата, что и привело к решению о немедленном сворачивании деятельности.

Команда обещает не покидать сообщество с пустыми руками и планирует частичное возмещение ущерба:

  • Токены STEP: платформа произведет выкуп активов у держателей на основе «снимка» балансов, сделанного к моменту взлома.
  • Пользователи Remora: владельцы активов rToken также могут вернуть часть средств через аналогичную процедуру выкупа.

На фоне этих новостей нативный токен STEP фактически обесценился: сейчас он торгуется по $0,00058, потеряв более 97% стоимости только за последний месяц. Для сравнения, на пике в 2021 году его цена достигала $10,20.

Закрытие Step Finance стало очередным вызовом всей сети Solana. Статистика свидетельствует о глубоком кризисе доверия:

  • TVL (общая заблокированная стоимость): показатель упал вдвое по сравнению с осенними максимумами — до $6,28 млрд.
  • Курс SOL: на момент написания новости монета торгуется в районе $76,65, что на 74% ниже ее исторического рекорда.

Strategy докупила 592 BTC перед проседанием, а BitMine агрессивно накапливает Ethereum.

Пока крипторинок штормит, самые крупные институциональные игроки продолжают придерживаться стратегии накопления. Майкл Сейлор и BitMine использовали февральское снижение цен для пополнения своих гигантских резервов.

Основатель компании Strategy Майкл Сейлор объявил об очередном приобретении: фирма инвестировала еще $39,8 млн в первую криптовалюту.

Объем закупки — 592 BTC по средней цене $67 286. Соглашение состоялось непосредственно перед тем, как курс биткоина просел ниже $65 000. В настоящее время Strategy владеет 717 722 BTC.

Несмотря на то, что текущая оценка активов ($47,4 млрд) меньше суммы вложенных средств ($54,6 млрд), Сейлор сохраняет спокойствие. Он уверяет, что финансовая модель компании выдержит даже падение биткоина до $8000.

Тем временем компания BitMine отчитывается о росте резервов до $9,6 млрд. В отличие от Сейлора, здесь фокусируются на второй по капитализации криптовалюте. На балансе фирмы уже 4,42 млн. ETH (это более 3,6% всех эфиров в мире). Только за последнюю неделю BitMine добавила в портфель 51 162 ETH.

Глава совета директоров Том Ли назвал текущее падение цен «привлекательной возможностью». В настоящее время 69% всех запасов эфира компании (6 млрд долларов) заблокировано в стейкинге, что приносит им 171 млн долларов пассивного дохода в год.

BitMine не собирается останавливаться на пассивном инвестировании. В 2026 году компания готовит запуск своей сети валидаторов MAVAN. Ожидается, что собственная инфраструктура позволит увеличить ежегодный доход от стэйкинга до $249 млн.

Кроме криптовалют, BitMine держит $691 млн наличными и владеет долями в Beast Industries ($200 млн) и Eightco Holdings ($17 млн), что обеспечивает им высокую диверсификацию.

Комментарии - 3

+
+15
JWT
JWT
24 февраля 2026, 12:29
#
Крипта не на хайпі зараз, можна навіть не сподіватись на її відновлення в короткій перспективі.
+
+42
Я Саня
Я Саня
24 февраля 2026, 13:39
#
Купуй тоді коли кажуть що ще впаде, та продавай коли кажуть буде рости до небес. Так роблю профіт в 70%. Може вже можна купувати? Чи ще слабенькі голоси про падіння?
+
0
JWT
JWT
24 февраля 2026, 14:15
#
Тут нюанс, зараз говорять про падіння — пересічні, а от про ріст — експєрти. Тому варто прислухатись. А до кого самі вирішуйте
