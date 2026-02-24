Португальский единорог зашел на рынок Украины

Португальский единорог Talkdesk официально вышел на украинский рынок и присоединился к Дия City. Компания разрабатывает платформу, которая с помощью ИИ-агентов автоматизирует клиентскую поддержку — от обработки обращений до взаимодействия с командами. Об этом говорится в сообщении Минцифры.

Что известно о платформе

Платформу используют компании, работающие в сфере финансов, медицины, ритейла и государственного сектора в 100+ странах мира. Она обеспечивает эффективную работу с клиентами, быстро реагирует на запросы и стабильный уровень поддержки по всему миру.

Планы Talkdesk

В Украине компания Talkdesk планирует открыть офис и нанять команду из около 20 человек. Украинский офис будет заниматься R&D-исследованиями в сфере ИИ для платформы Talkdesk Customer Experience Automation.

На сегодняшний день к Дія.City присоединилось уже более 3 700 компаний, объединяющих 143 000+ ИТ-специалистов.