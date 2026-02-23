ЕС готовится заморозить торговое соглашение с США

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Судьба «Шотландского соглашения» под угрозой

Соглашение, которое стороны согласовали в прошлом году в Шотландии, предусматривало компромисс: ЕС согласился платить 15-процентную пошлину на большинство своих экспортных товаров в США, а взамен обнулял собственные тарифы на американскую промышленную и часть сельскохозяйственной продукции.

Однако после того, как Верховный суд США отменил предыдущие пошлины Трампа, американский президент воспользовался другим законом и в эти выходные ввел новую 15-процентную глобальную пошлину. По расчетам экспертов, этот шаг приведет к дополнительному увеличению налоговой нагрузки на европейский экспорт в среднем на 0,8 процентного пункта, причем для некоторых стран ЕС удар будет еще сильнее.

Европейская комиссия уже выдвинула требование к администрации Трампа предоставить «полную ясность» относительно новых тарифов. «Нынешняя ситуация не способствует обеспечению справедливой, сбалансированной и взаимовыгодной трансатлантической торговли и инвестиций, как об этом договорились обе стороны. Договоренность есть договоренность», — говорится в официальном заявлении ведомства.

Бунт в Европарламенте

Страны-члены ЕС ранее уже одобрили этот торговый договор, однако Европейский парламент еще не успел его ратифицировать и теперь, скорее всего, заморозит весь процесс. Законодатели из торгового комитета собираются 23 февраля, чтобы решить, стоит ли откладывать решающее голосование, которое было запланировано на завтра.

«Понятно, что мы имеем очевидное нарушение Шотландского соглашения. Нам нужна ясность и стабильность, и поэтому, возможно, мы решим завтра сделать паузу», — заявил председатель торгового комитета Бернд Ланге. В отдельном заявлении он резко осудил действия Вашингтона, назвав их «сплошным тарифным хаосом от правительства США, в котором уже никто не может разобраться».

Ставки чрезвычайно высоки: кто импортирует в США больше всего

Возмущение Европы легко объяснить цифрами. По данным Бюро переписи населения США и Bloomberg, именно Европейский Союз является бесспорным лидером среди всех партнеров Соединенных Штатов. Только за первые пять месяцев 2025 года объем европейского импорта в США составил колоссальные 303 миллиарда долларов.

ЕС существенно опережает даже ближайших географических соседей США: Мексику ($220 млрд) и Канаду ($169 млрд), не говоря уже о Китае ($149 млрд). Новые американские пошлины бьют непосредственно по крупнейшему торговому партнеру Вашингтона.

Читайте также: Китай и Бразилия выиграют от новых тарифов Трампа, союзники США понесут убытки