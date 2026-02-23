Цифровое исполнение судебных решений: в Дии тестируют новый сервис

Министерство цифровой трансформации запускает бета-тест новой услуги в приложении «Дия» — получение и предоставление исполнительных документов онлайн. Цель проекта — полностью цифровизировать процесс исполнения судебных решений и сделать его быстрым и прозрачным для граждан. Об этом сообщает пресс-служба приложения 23 февраля.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Дия — вместо визитов в суд

Исполнительный документ — это официальное основание для принудительного исполнения решения суда. Речь идет, в частности, о взыскании средств, имущества или обязательства должника выполнить определенные судом действия.

Теперь вместо визитов в суд, бумажных заявлений и длительной переписки с исполнителями граждане смогут оформить документ в несколько кликов в приложении. Сервис предусматривает:

получение исполнительного документа онлайн;

автоматическое заполнение заявления о принудительном исполнении;

представление документов без бумажных копий;

отслеживание статуса исполнения судебного решения в смартфоне.

По словам разработчиков, цифровизация процесса позволит сократить бюрократию, минимизировать человеческий фактор и повысить прозрачность исполнения судебных решений.

Для полноценного запуска услуги команда «Дии» приглашает граждан присоединиться к бета-тестированию.

Кто может принять участие

граждане Украины;

лица, имеющие регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП);

граждане, имеющие судебное решение, вступившее в законную силу и требующее принудительного исполнения.

Чтобы присоединиться к бета-тесту, необходимо перейти по ссылке и зарегистрироваться для участия в тестировании.