Министерство цифровой трансформации запускает бета-тест новой услуги в приложении «Дия» — получение и предоставление исполнительных документов онлайн. Цель проекта — полностью цифровизировать процесс исполнения судебных решений и сделать его быстрым и прозрачным для граждан. Об этом сообщает пресс-служба приложения 23 февраля.
Цифровое исполнение судебных решений: в Дии тестируют новый сервис
Дия — вместо визитов в суд
Исполнительный документ — это официальное основание для принудительного исполнения решения суда. Речь идет, в частности, о взыскании средств, имущества или обязательства должника выполнить определенные судом действия.
Теперь вместо визитов в суд, бумажных заявлений и длительной переписки с исполнителями граждане смогут оформить документ в несколько кликов в приложении. Сервис предусматривает:
- получение исполнительного документа онлайн;
- автоматическое заполнение заявления о принудительном исполнении;
- представление документов без бумажных копий;
- отслеживание статуса исполнения судебного решения в смартфоне.
По словам разработчиков, цифровизация процесса позволит сократить бюрократию, минимизировать человеческий фактор и повысить прозрачность исполнения судебных решений.
Для полноценного запуска услуги команда «Дии» приглашает граждан присоединиться к бета-тестированию.
Кто может принять участие
- граждане Украины;
- лица, имеющие регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП);
- граждане, имеющие судебное решение, вступившее в законную силу и требующее принудительного исполнения.
Чтобы присоединиться к бета-тесту, необходимо перейти по ссылке и зарегистрироваться для участия в тестировании.
