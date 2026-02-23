Биткоин обвалился ниже $65 000

В ночь на 23 февраля 2026 года биткоин просел ниже $65 000. Проседание первой криптовалюты наблюдается с октября 2025 года после установления ценового рекорда, согласно TradingView .

Стоимость биткоина

Согласно данным интерактивной таблицы «Минфина», стоимость первой криптовалюты по состоянию на 12:25 23 февраля составляет $66,385.00.

Что происходит с другими криптовалютами

В то же время, Ethereum также продемонстрировал негативную тенденцию и опускался в моменте до $1850. Снижение составило почти 5% в сутки. Стоимость второй по капитализации криптовалюты находится на уровне $1879.

Согласно данным интерактивной таблицы «Минфина», стоимость Ethereum по состоянию на 12:25 составляет $1,915.59.

Монета сети Solana показала падение на 7,16%. Актив торгуется ниже $80 и находится на седьмом месте по капитализации среди криптоактивов, по данным CoinMarketCap.

LayerZero (ZRO) и pump.fun (PUMP) потеряли по 10,1% и 8,66% соответственно.

Убытки трейдеров

Из-за такого поведения биткоина 137 689 трейдеров зафиксировали убытки на сумму $481,3 млн.

Владельцы лонговых позиций понесли потери по многим активам на $433,81 млн, а холдеры шортовых позиций — $47,53 млн.

В частности, доля ликвидаций среди трейдеров первой криптовалюты и Ethereum составила по $225,29 млн и $115,9 млн соответственно.