ИИ становится настолько сложным, что компаниям типа Anthropic, OpenAI и Netflix нужны люди, которые могут это понятно объяснить. Об этом пишет Fortune.
Big Tech теперь платит до $1 миллиона за работу в коммуникациях, а не за кодинг
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Какие зарплаты предлагают
Как пишет издание, зарплаты доходят до заоблачных цифр:
- OpenAI: от $400 тысяч
- Anthropic: около $400 тысяч
- Netflix: до $1,2 миллиона
«Все потому, что ИИ сложно понять — большинство людей не до конца его понимают, поэтому нужны сильные коммуникаторы.
Коммуникация буквально влияет: то, как объясняют ИИ, влияет на законы и регулирование, доверие общества и уверенность инвесторов.
В итоге: коммуникации иногда становятся даже важнее кодинга в ИИ-компаниях", — пишет издание.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Комментарии