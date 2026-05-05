Big Tech теперь платит до $1 миллиона за работу в коммуникациях, а не за кодинг

ИИ становится настолько сложным, что компаниям типа Anthropic, OpenAI и Netflix нужны люди, которые могут это понятно объяснить. Об этом пишет Fortune.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Какие зарплаты предлагают

Как пишет издание, зарплаты доходят до заоблачных цифр:

OpenAI: от $400 тысяч

Anthropic: около $400 тысяч

Netflix: до $1,2 миллиона

«Все потому, что ИИ сложно понять — большинство людей не до конца его понимают, поэтому нужны сильные коммуникаторы.

Коммуникация буквально влияет: то, как объясняют ИИ, влияет на законы и регулирование, доверие общества и уверенность инвесторов.

В итоге: коммуникации иногда становятся даже важнее кодинга в ИИ-компаниях", — пишет издание.