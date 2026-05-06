Астрология помогла Tinder нарастить число новых пользователей

У сервиса для романтических знакомств Tinder впервые с 2024 года выросло количество новых пользователей. Рост составил всего 1%, сообщает Bloomberg.

С чем связан рост

В компании связывают рост пользователей с введением новых функций, например, режима «Астрология». При его активации пользователь может указать дату рождения и получить информацию о том, насколько он совместим с понравившимся ему человеком.

Число активных пользователей продолжило снижаться, но более медленными темпами: в марте этого года оно уменьшилось на 7%, а год назад — на 10%. В марте этого года снижение количества активных пользователей стало самым медленным за два с половиной года.

Выручка Tinder в первом квартале этого года выросла на 2% — до $454,7 млрд. Выручка Match Group — материнской компании Tinder — в первом квартале текущего года выросла на 4% в сравнении с аналогичным периодом 2025 года, до $864 млн.

Мобильное приложение Tinder было запущено в 2012 году. Оно работает в более чем 45 странах.