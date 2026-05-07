На системы Новой почты осуществляется DDoS-атака: возможны перебои в работе сервисов

Новая почта сообщила о DDoS-атаке на свои ИТ-системы, поэтому пользователи могут временно сталкиваться с незначительными трудностями в работе сервисов компании.

В компании заверили, что ситуация находится под контролем, а специалисты уже задействовали резервные схемы работы по противодействию атаке.

«Мы успешно противодействуем, и наши ИТ-специалисты уже запустили резервные схемы работы», — отметили в компании.

Напомним

«Минфин» писал, что в марте состоялась DDoS-атака на Ощадбанк, из-за чего электронные сервисы государственного банка не работали.