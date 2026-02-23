Военный сбор в январе принес бюджету 13,8 млрд грн

В январе 2026 года налогоплательщики перечислили 13,8 млрд грн военного сбора в поддержку Вооруженных сил Украины. Для сравнения год назад сумма составила 10,6 млрд грн — прирост составил 30%. Об этом говорится в сообщении ГНС от 23 февраля.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Кто лидирует среди регионов

Киев — 4,4 млрд грн,

Днепропетровская область — 1,5 млрд грн,

Львовская область — 1,1 млрд грн,

Харьковская область — 0,9 млрд грн.

Для кого обязателен военный сбор

ФОП на едином налоге:

1, 2 и 4 группы оплачивают 10% от минимальной зарплаты, установленной на 1 января года — в 2026 году это 864,70 грн ежемесячно;

3 группа (кроме е-резидентов) — 1% от дохода ежеквартально.

Предприниматели на общей системе — 5% чистого годового дохода;

Наемные работники — 5% от начисленной зарплаты.

Читайте также: Военный сбор покрыл только 3 недели обороны в 2025 году

Кто освобождается от уплаты

ФОП и самозанятые лица, мобилизованные или подписавшие контракт на службу, освобождаются от уплаты военного сбора.

Освобождение применяется автоматически на основе данных Единого государственного реестра призывников и военнообязанных и действует с первого числа месяца мобилизации или заключения контракта, но не ранее 24 февраля 2022 года.

Напомним

Как сообщал ранее «Минфин», по итогам 2025 года в общий фонд государственного бюджета Украины поступило 163,6 миллиарда гривен от уплаты военного сбора. Эти средства стали прямым вкладом граждан и бизнеса в защиту государства, однако в масштабах общих военных расходов этой суммы хватило менее месяца ведения войны.