Венгрия блокирует 90-миллиардный кредит ЕС для Украины, требуя возобновления транзита российской нефти

Будапешт официально заявил о заморозке масштабного пакета финансовой помощи от Евросоюза для Киева за считанные дни до четвертой годовщины полномасштабного вторжения России. Венгерское правительство обещает снять свое вето исключительно после того, как возобновится поставка российского сырья через поврежденный трубопровод «Дружба».

Что известно

Заблокированный пакет финансирования, который предварительно согласовали еще в декабре 2025 года, является жизненно необходимым для Украины. Он рассчитан на покрытие двух третей государственных расходов в 2026—2027 годах. Из этой суммы 60 миллиардов евро предназначены для военных нужд, а еще 30 миллиардов евро — для поддержки бюджета. Задержка этих средств создает серьезный риск того, что уже к середине 2026 года в украинской государственной казне не хватит денег.

«Мы блокируем кредит ЕС для Украины на 90 миллиардов евро до тех пор, пока не возобновится транзит нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба», — заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в социальной сети X.

Предвыборная борьба и нефтяной ультиматум

Свое решение официальный Будапешт сопровождает острой риторикой. Петер Сийярто обвинил Киев в «шантаже», а также в сговоре с руководством ЕС и венгерской оппозицией с целью дестабилизации ситуации в стране накануне апрельских парламентских выборов.

Политическая ситуация для правящей партии Венгрии в настоящее время является напряженной. Последние социологические опросы показывают, что премьер-министр Виктор Орбан и его партия «Фидес» отстают от лидера оппозиции Петера Маяра примерно на 10 процентных пунктов. Пытаясь мобилизовать избирателей, Орбан существенно усилил антиукраинские заявления, еще в начале февраля публично назвав Украину «врагом».

Дополнительным рычагом давления стало решение Венгрии и Словакии остановить экспорт дизельного топлива в Украину. Это стало прямым ответом на прекращение нефтяного транзита.

Сама магистраль «Дружба», способная перекачивать около двух миллионов баррелей в сутки, остается критически важным маршрутом для Венгрии и Словакии — единственных государств ЕС, которые до сих пор продолжают покупать российскую нефть через эту систему. По информации украинских чиновников, прокачка сырья остановилась в конце января в результате российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины.

Действительно ли Венгрия зависит исключительно от «Дружбы»?

По данным Европейской комиссии, Венгрия и Словакия в настоящее время не находятся в условиях энергетического кризиса, поскольку имеют сформированные запасы нефти как минимум на 90 дней. Кроме того, Будапешт имеет реальную альтернативу — импорт нефти (в частности, нероссийской) через хорватский нефтепровод Adria, пропускная способность которого позволяет покрыть потребности обеих стран. Однако венгерское правительство настаивает на сохранении поставок именно из РФ и требует преференций. Сама же остановка «Дружбы» 27 января 2026 года, по данным украинской стороны, была вызвана попаданием именно российского ударного беспилотника в участок трубопровода. Символично, что заблокированный Венгрией кредит на 90 млрд евро европейские лидеры планировали окончательно принять 24 февраля — в четвертую годовщину начала большой войны.