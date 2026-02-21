Венгрия блокирует 90-миллиардный кредит ЕС для Украины, требуя возобновления транзита российской нефти

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

21 февраля 2026, 8:30 Читати українською

Венгрия блокирует 90-миллиардный кредит ЕС для Украины, требуя возобновления транзита российской нефти

Будапешт официально заявил о заморозке масштабного пакета финансовой помощи от Евросоюза для Киева за считанные дни до четвертой годовщины полномасштабного вторжения России. Венгерское правительство обещает снять свое вето исключительно после того, как возобновится поставка российского сырья через поврежденный трубопровод «Дружба».

Будапешт официально заявил о заморозке масштабного пакета финансовой помощи от Евросоюза для Киева за считанные дни до четвертой годовщины полномасштабного вторжения России.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

Заблокированный пакет финансирования, который предварительно согласовали еще в декабре 2025 года, является жизненно необходимым для Украины. Он рассчитан на покрытие двух третей государственных расходов в 2026—2027 годах. Из этой суммы 60 миллиардов евро предназначены для военных нужд, а еще 30 миллиардов евро — для поддержки бюджета. Задержка этих средств создает серьезный риск того, что уже к середине 2026 года в украинской государственной казне не хватит денег.

«Мы блокируем кредит ЕС для Украины на 90 миллиардов евро до тех пор, пока не возобновится транзит нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба», — заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в социальной сети X.

Предвыборная борьба и нефтяной ультиматум

Свое решение официальный Будапешт сопровождает острой риторикой. Петер Сийярто обвинил Киев в «шантаже», а также в сговоре с руководством ЕС и венгерской оппозицией с целью дестабилизации ситуации в стране накануне апрельских парламентских выборов.

Политическая ситуация для правящей партии Венгрии в настоящее время является напряженной. Последние социологические опросы показывают, что премьер-министр Виктор Орбан и его партия «Фидес» отстают от лидера оппозиции Петера Маяра примерно на 10 процентных пунктов. Пытаясь мобилизовать избирателей, Орбан существенно усилил антиукраинские заявления, еще в начале февраля публично назвав Украину «врагом».

Дополнительным рычагом давления стало решение Венгрии и Словакии остановить экспорт дизельного топлива в Украину. Это стало прямым ответом на прекращение нефтяного транзита.

Сама магистраль «Дружба», способная перекачивать около двух миллионов баррелей в сутки, остается критически важным маршрутом для Венгрии и Словакии — единственных государств ЕС, которые до сих пор продолжают покупать российскую нефть через эту систему. По информации украинских чиновников, прокачка сырья остановилась в конце января в результате российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины.

Действительно ли Венгрия зависит исключительно от «Дружбы»?

По данным Европейской комиссии, Венгрия и Словакия в настоящее время не находятся в условиях энергетического кризиса, поскольку имеют сформированные запасы нефти как минимум на 90 дней. Кроме того, Будапешт имеет реальную альтернативу — импорт нефти (в частности, нероссийской) через хорватский нефтепровод Adria, пропускная способность которого позволяет покрыть потребности обеих стран. Однако венгерское правительство настаивает на сохранении поставок именно из РФ и требует преференций. Сама же остановка «Дружбы» 27 января 2026 года, по данным украинской стороны, была вызвана попаданием именно российского ударного беспилотника в участок трубопровода. Символично, что заблокированный Венгрией кредит на 90 млрд евро европейские лидеры планировали окончательно принять 24 февраля — в четвертую годовщину начала большой войны.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами