українська
20 февраля 2026, 16:13

Почему кофе сейчас стоит дороже, чем когда-нибудь

Цены на кофе в США достигли самого высокого уровня с 1980-х годов. Кофейный рынок по-прежнему испытывает давление со стороны тарифной политики Трампа. Хотя в других частях мира цены немного снижаются на фоне более благоприятной экономической ситуации, пишет Business Insider. «Минфин» публикует перевод статьи.

Цены на кофе в США достигли самого высокого уровня с 1980-х годов.

Инфляция может замедляться, но одна сфера американской жизни пока не чувствует облегчения — утренняя чашка кофе.

После введения тарифов Дональда Трампа в прошлом году кофе стал одним из товаров, который пострадал больше всего, и его цены продолжат расти в 2026-м. По данным Бюро статистики труда, средняя цена кофе в США в январе этого года составила 9,37 доллара за фунт, увеличившись на 33% по сравнению с предыдущим годом.

Это повышение цен на кофейные зерна стало рекордным с 1980-х годов, когда начали вести статистику по этому товару. Несмотря на то что в США цены взлетели, в мире они, наоборот, снизились до 3,64 доллара за фунт в январе.

Импортные пошлины на кофе из Бразилии частично объясняют высокие цены в США, но не полностью. В глобальном масштабе позитивные прогнозы по предложению кофе на следующий год и постепенное сокращение дефицита производства сдерживают рост международных цен.

Федеральные резервные банки, включая Сент-Луис, ссылаются на данные Бюро статистики труда, когда сообщают о ценах на кофе в США.

Между тем напряжение между США и остальным миром нарастало уже некоторое время. После введения масштабных пошлин в День освобождения, кофейни начали поднимать цены. Были введены 46-процентные пошлины на товары из Вьетнама, 10-процентные на товары из Бразилии и Колумбии, на которые приходится более 60% поставок кофе в США.

В июле Трамп установил 40-процентную пошлину на импорт продуктов питания и напитков из Бразилии, что должно было вызвать резкий рост цен на кофе. Однако в ноябре он отменил это решение, но его последствия всё ещё ощущаются на кофейном рынке.

Импортеры обычно фиксируют цены на несколько месяцев вперёд, поэтому отмена пошлин на крупных производителей кофе, вероятно, еще не отразилась на стоимости продукта. Хотя снижение цен после введения пошлин может произойти в ближайшие месяцы, потребители, похоже, готовы платить больше. Акции ведущих кофейных компаний, таких как Starbucks и Keurig Dr. Pepper, выросли на 14% и 5% с начала 2026 года соответственно.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 8

+
+60
Ranet
Ranet
20 февраля 2026, 19:16
#
Ни х**а не понял! Мы что, в США живем?
+
+30
Gazzbut
Gazzbut
21 февраля 2026, 7:39
#
Да, фиала и сорос, которім принадлежит сайт так думают)) и да во всем трамп виноват, никак иначе
+
0
Hennady
Hennady
21 февраля 2026, 10:06
#
Не одній Україні важко — є також країни у світі , у яких люди потерпають
+
0
EconomistPetya
EconomistPetya
21 февраля 2026, 20:57
#
К чему статья? «Чому кава зараз коштує дорожче, ніж будь-коли» → потому что за нее берут больше денег чем когда-либо. Я давно говорил что на время действия военного положения нужно запретить поднимать цены, а барыг и спекулянтов отправлять на фронт или в тюрьму. На фронте от них хотя бы польза будет для страны.
+
+60
efess
efess
21 февраля 2026, 23:11
#
Если на что-то запрещают поднимать цены-оно обычно исчезает из продажи)
+
0
R S
R S
22 февраля 2026, 0:13
#
EconomistPetya про это не знает)).
+
0
EconomistPetya
EconomistPetya
22 февраля 2026, 6:04
#
Не обязательно. Цена на доллар не растет и не смотря на войну гривна укрепляется. НБУ запретил повышать цену на доллар и всё отлично работает, доллары можно купить практически в любом банке.
+
0
Karin77
Karin77
22 февраля 2026, 14:33
#
В каком своем указе НБУ это запретил?😜
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
