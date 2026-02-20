Почему кофе сейчас стоит дороже, чем когда-нибудь

Цены на кофе в США достигли самого высокого уровня с 1980-х годов. Кофейный рынок по-прежнему испытывает давление со стороны тарифной политики Трампа. Хотя в других частях мира цены немного снижаются на фоне более благоприятной экономической ситуации, пишет Business Insider. «Минфин» публикует перевод статьи.

Инфляция может замедляться, но одна сфера американской жизни пока не чувствует облегчения — утренняя чашка кофе.

После введения тарифов Дональда Трампа в прошлом году кофе стал одним из товаров, который пострадал больше всего, и его цены продолжат расти в 2026-м. По данным Бюро статистики труда, средняя цена кофе в США в январе этого года составила 9,37 доллара за фунт, увеличившись на 33% по сравнению с предыдущим годом.

Это повышение цен на кофейные зерна стало рекордным с 1980-х годов, когда начали вести статистику по этому товару. Несмотря на то что в США цены взлетели, в мире они, наоборот, снизились до 3,64 доллара за фунт в январе.

Импортные пошлины на кофе из Бразилии частично объясняют высокие цены в США, но не полностью. В глобальном масштабе позитивные прогнозы по предложению кофе на следующий год и постепенное сокращение дефицита производства сдерживают рост международных цен.

Федеральные резервные банки, включая Сент-Луис, ссылаются на данные Бюро статистики труда, когда сообщают о ценах на кофе в США.

Между тем напряжение между США и остальным миром нарастало уже некоторое время. После введения масштабных пошлин в День освобождения, кофейни начали поднимать цены. Были введены 46-процентные пошлины на товары из Вьетнама, 10-процентные на товары из Бразилии и Колумбии, на которые приходится более 60% поставок кофе в США.

В июле Трамп установил 40-процентную пошлину на импорт продуктов питания и напитков из Бразилии, что должно было вызвать резкий рост цен на кофе. Однако в ноябре он отменил это решение, но его последствия всё ещё ощущаются на кофейном рынке.

Импортеры обычно фиксируют цены на несколько месяцев вперёд, поэтому отмена пошлин на крупных производителей кофе, вероятно, еще не отразилась на стоимости продукта. Хотя снижение цен после введения пошлин может произойти в ближайшие месяцы, потребители, похоже, готовы платить больше. Акции ведущих кофейных компаний, таких как Starbucks и Keurig Dr. Pepper, выросли на 14% и 5% с начала 2026 года соответственно.