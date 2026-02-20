Multi от Минфин
20 февраля 2026, 16:01 Читати українською

НБУ переходит на монеты 1-10 грн: что будет со старыми банкнотами

Национальный банк Украины объявил о завершающем этапе перехода на обновленный номинальный ряд наличных денег. Со 2 марта 2026 года банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003—2007 годов заменяются соответствующими оборотными монетами.

НБУ изымает из обращения бумажные банкноты от 1 до 10 гривен: что нужно знать
Фото: НБУ

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

С этой даты эти банкноты перестанут быть средствами платежа и изъяты из наличного обращения. Их нельзя будет использовать при наличных расчетах, а все торговые сети, предприятия сферы услуг, банки и финансовые учреждения не будут принимать их для расчетов за товары, услуги и платежных операций.

Где и пока можно обменять старые банкноты?

Обменять имеющиеся банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен на оборотные монеты и банкноты всех находящихся в обращении номиналов можно будет без ограничений и без взимания платы за такой обмен:

  • во всех отделениях банков Украины — в течение года с даты изъятия из обращения, до 26 февраля 2027 года включительно;
  • в уполномоченных банках (Ощадбанк, Приватбанк, Райффайзен Банк, ПУМБ) — в течение трех лет с даты изъятия из обращения, до 28 февраля 2029 года включительно;
  • в Национальном банке — сейчас бессрочно.

Почему это нужно?

Банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен почти не встречаются в сфере розничной торговли, граждане ими почти не рассчитываются. Средний срок годности составляет около 2,5 лет. То есть фактически банкноты этих номиналов, которые еще оставались в обращении, изношены.

Их постепенное изъятие банками Украины, уполномоченными банками и Национальным банком началось почти шесть лет назад:

  • с 1 октября 2020 года — банкноты номиналами 1 и 2 гривны;
  • с 1 января 2023 года — номиналами 5 и 10 гривен.

В обращении уже много лет находятся оборотные монеты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен (оборотные монеты номиналами 1 и 2 гривны введены в обращение 27 апреля 2018, 5 гривен — 20 декабря 2019 года и 10 гривен — 3 июня 2020). Продолжительность обращения монет — значительно длиннее банкнот и составляет около 20 — 25 лет.

По словам регулятора, переход на расчет соответствующими оборотными монетами уже привычен для граждан, он не создает для них неудобств, в то же время приносит пользу и государству, и банкам, и торговым сетям. В частности, это способствует:

  • уменьшению расходов государства и участников наличного обращения на обработку, транспортировку, хранение и обращение таких банкнот;
  • повышению качества наличных денег в обращении, учитывая износ таких банкнот, которые уже почти 23 года обращаются, в частности почти восемь последних лет — одновременно с монетами соответствующих номиналов;
  • улучшению удобства наличных расчетов для населения и бизнеса.
Автор:
Роман Мирончук
Источник: Минфин
