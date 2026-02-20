Multi от Минфин
20 февраля 2026, 14:08 Читати українською

За год количество банковских карт выросло более чем на 6 млн. Лидер прироста — Приват

Количество активных платежных карт в Украине в 2025 году достигло рекордных показателей. О стремительном росте рынка платежных карт свидетельствуют обновленные данные Обзора банковского сектора, которые представил Национальный банк Украины.

За год количество банковских карт выросло более чем на 6 млн. Лидер прироста — Приват
Фото: pixabay

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Динамика рынка

В течение IV квартала 2025 года количество активных платежных карт существенно возросло — прирост составил более 6 млн единиц. По состоянию на конец декабря общее количество карточек в Украине достигло 65,4 млн ед.

Распределение лидерства по группам финучреждений:

  • Приватбанк стал абсолютным лидером, обеспечив более половины общего роста — 3,8 млн новых карт в квартал. Его общий портфель вырос до 35,1 млн активных карточек.
  • Частные банки также продемонстрировали активность, увеличив количество карт до 15,7 млн.
  • Государственные банки (без Приватбанка) имеют в своем активе 9,9 млн карт.
  • Иностранные банковские группы занимают нишу с показателем 4,6 млн карт.

Стоит отметить, что на рынке появился новый игрок — НоваПэй, который на 1 января 2026 года уже имеет 98 тыс. активных карточек.

Расчеты и наличные деньги: как украинцы тратят деньги

Несмотря на рост количества карт, темпы прироста платежей в магазинах несколько замедлились — с 21 до 12% в год.

  • Средний чек: средняя сумма одного платежа через POS-терминал в декабре 2025 составила 400 грн.
  • Снятие наличных: украинцы начали снимать большие суммы за один раз. Средняя сумма сделки в банкомате за год выросла на 17,6% и составляет 5 895 грн.
  • За рубежом: средний чек при снятии наличных денег за пределами Украины значительно выше — 9 181 грн. При этом гривневый эквивалент такой операции вырос всего на 2,8%, несмотря на изменение курса евро.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
kadaad1988
kadaad1988
20 февраля 2026, 14:12
#
Не могу понять почему народ ломится в Приват?
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
