Количество активных платежных карт в Украине в 2025 году достигло рекордных показателей. О стремительном росте рынка платежных карт свидетельствуют обновленные данные Обзора банковского сектора, которые представил Национальный банк Украины.
За год количество банковских карт выросло более чем на 6 млн. Лидер прироста — Приват
Динамика рынка
В течение IV квартала 2025 года количество активных платежных карт существенно возросло — прирост составил более 6 млн единиц. По состоянию на конец декабря общее количество карточек в Украине достигло 65,4 млн ед.
Распределение лидерства по группам финучреждений:
- Приватбанк стал абсолютным лидером, обеспечив более половины общего роста — 3,8 млн новых карт в квартал. Его общий портфель вырос до 35,1 млн активных карточек.
- Частные банки также продемонстрировали активность, увеличив количество карт до 15,7 млн.
- Государственные банки (без Приватбанка) имеют в своем активе 9,9 млн карт.
- Иностранные банковские группы занимают нишу с показателем 4,6 млн карт.
Стоит отметить, что на рынке появился новый игрок — НоваПэй, который на 1 января 2026 года уже имеет 98 тыс. активных карточек.
Расчеты и наличные деньги: как украинцы тратят деньги
Несмотря на рост количества карт, темпы прироста платежей в магазинах несколько замедлились — с 21 до 12% в год.
- Средний чек: средняя сумма одного платежа через POS-терминал в декабре 2025 составила 400 грн.
- Снятие наличных: украинцы начали снимать большие суммы за один раз. Средняя сумма сделки в банкомате за год выросла на 17,6% и составляет 5 895 грн.
- За рубежом: средний чек при снятии наличных денег за пределами Украины значительно выше — 9 181 грн. При этом гривневый эквивалент такой операции вырос всего на 2,8%, несмотря на изменение курса евро.
Источник: Минфин
