За год количество банковских карт выросло более чем на 6 млн. Лидер прироста — Приват

Количество активных платежных карт в Украине в 2025 году достигло рекордных показателей. О стремительном росте рынка платежных карт свидетельствуют обновленные данные Обзора банковского сектора, которые представил Национальный банк Украины.

Динамика рынка

В течение IV квартала 2025 года количество активных платежных карт существенно возросло — прирост составил более 6 млн единиц. По состоянию на конец декабря общее количество карточек в Украине достигло 65,4 млн ед.

Распределение лидерства по группам финучреждений:

Приватбанк стал абсолютным лидером, обеспечив более половины общего роста — 3,8 млн новых карт в квартал. Его общий портфель вырос до 35,1 млн активных карточек.

Частные банки также продемонстрировали активность, увеличив количество карт до 15,7 млн.

Государственные банки (без Приватбанка) имеют в своем активе 9,9 млн карт.

Иностранные банковские группы занимают нишу с показателем 4,6 млн карт.

Стоит отметить, что на рынке появился новый игрок — НоваПэй, который на 1 января 2026 года уже имеет 98 тыс. активных карточек.

Расчеты и наличные деньги: как украинцы тратят деньги

Несмотря на рост количества карт, темпы прироста платежей в магазинах несколько замедлились — с 21 до 12% в год.