Кристин Лагард планирует оставаться в должности главы ЕЦБ до конца срока

Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что планирует завершить свою миссию в должности только по истечении срока полномочий в октябре 2027 года. Это заявление прозвучало в интервью Wall Street Journal в четверг на фоне слухов о его возможной преждевременной отставке, сообщает Reuters.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Контекст слухов и реакции Лагард

Поводом для обсуждений стала публикация Financial Times, в которой утверждалось, что Лагард может уйти раньше, чтобы позволить действующему президенту Франции Эммануэлю Макрону принять участие в выборе ее преемника до президентских выборов во Франции в следующем году.

Лгард считает, что за годы ее руководства было достигнуто многое, но сейчас нужно закрепить результаты и убедиться, что система надежна. Ее базовый сценарий — работа до конца восьмилетнего срока.

Лагард также направила частное сообщение коллегам-банкирам, заверив их, что она сосредоточена на работе, и если она решит уйти, они узнают об этом от нее, а не из прессы.

Несмотря на опровержение слухов, Лагард оставила «дверь открытой» для будущих перемен. Среди вариантов продолжения карьеры после ЕЦБ она упомянула о Всемирном экономическом форуме.

Спешка с назначением преемника может быть связана с опасениями по поводу результатов предстоящих выборов во Франции. Опросы показывают высокие шансы на победу представителей праворадикального «Национального объединения» (Марин Ле Пен или Жордана Барделла). Хотя партия отказалась от идеи выхода из еврозоны, в центральных банковских кругах ее считают непредсказуемым фактором.

Лагард подчеркнула, что видит своей миссией поддержание ценовой и финансовой стабильности, а также защиту евро, чтобы валюта была «крепкой и пригодной для будущего Европы».

На прошлой неделе об отставке уже объявил глава Банка Франции Франсуа Виллеруа де Гало, что позволило Макрону выбрать нового главу французского центробанка. Теперь внимание рынков приковано к тому, действительно ли Лагард останется в кресле главного банкира Европы еще на полтора года.