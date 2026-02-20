Доля неработающих кредитов в украинских банках самая низкая за 15 лет

Национальный банк Украины зафиксировал значительное оздоровление банковских портфелей. По итогам года доля безработных кредитов (NPL) сократилась до 13,9%. Это самый низкий показатель с середины 2000-х годов. Наибольший рывок произошел в IV квартале, когда показатель упал на 11,1 в. п. Об этом говорится в новом Обзоре банковского сектора НБУ .

Почему произошло такое резкое падение?

Основным драйвером «очистки» системы стало решительное списание старых безнадежных долгов государственными банками.

Наследие прошлого: госбанки списали кредиты, признанные неработающими еще во время реформы 2015−2017 годов. В частности, речь идет о токсичных активах, связанных с бывшими собственниками Приватбанка.

Доля NPL в государственных банках за год сократилась наиболее существенно — на 23,1 в. п., достигнув уровня 19,8%.

В настоящее время доля NPL составляет:

в государственных банках — 19,83% (в январе 2025 года — 42,97%);

в частных банках с украинским капиталом — 8,37% (12,54%);

в частных банках с иностранным капиталом — 6,46% (10,89%).

Ситуация в разрезе клиентов

Улучшение качества портфелей наблюдается во всех сегментах рынка:

Бизнес-кредиты: показатель NPL снизился до 17% (минус 22 п. п. в год).

Кредиты населению: доля проблемных долгов упала до 10,8% (минус 4,7 п. п. за год).

Новые кредиты — высшего качества

Помимо списания старых долгов, на статистику положительно повлияло активное выдавание новых ссуд. НБУ отмечает их высокое качество: