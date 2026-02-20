Фонд гарантирования начал вывод с рынка Мотор-Банка и Первого инвестиционного банка

В пятницу, 20 февраля, Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) приступил к процедуре вывода с рынка двух финансовых учреждений: Мотор-Банка и Первого инвестиционного банка (PIN-Bank). В каждом из них введена временная администрация сроком на один месяц. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Подробности

Согласно решениям Фонда, полномочия по управлению банками на период с 20 февраля по 19 марта 2026 года (включительно) делегированы следующим специалистам:

В Мотор-Банке временным администратором назначен Денис Новиков, начальник управления раннего реагирования ФГВФЛ.

В Первом инвестиционном банке временной администратором назначена Елена Павелко, ведущая экономистка отдела введения временной администрации ФГВФЛ.

Что это значит для вкладчиков?

Введение временной администрации — это следующий этап после вчерашнего решения НБУ о признании этих банков неплатежеспособными.

Вкладчики обоих банков имеют право на получение 100% от суммы своего вклада вместе с начисленными процентами. О времени и порядке выплат вкладчикам двух банков будет сообщено позже.

Напомним

«Минфин» писал, что 19 февраля правление Национального банка приняло решение об отнесении сразу двух финансовых учреждений — Мотор-Банк и Первый инвестиционный банк (PIN-Bank) — к категории неплатежеспособных.

Оба банка не смогли выполнить требования регулятора по финансовому оздоровлению после того, как еще в декабре 2025 года были признаны проблемными.

Показатели капитала на момент закрытия (при норме не менее 200 млн грн):