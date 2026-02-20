Ассоциация «Укравтопром» обнародовала данные о крупнейших региональных рынках новых легковых автомобилей за первый месяц 2026 года. Пятерка регионов-лидеров обеспечила около 59% всех продаж в стране.
Авторынок Украины в январе: Киев держит лидерство, а Днепр выбирает электрокары
Топ-5 регионов по количеству регистраций:
- Киев — 1 571 авто.
- Киевская область — 486 ед.
- Днепропетровская область — 356 ед.
- Харьковская область — 350 ед.
- Одесская область — 278 ед.
Предпочтения водителей: что покупали чаще всего?
Предпочтения украинцев различаются в зависимости от региона, однако борьба за первенство шла преимущественно между проверенными кроссоверами и новыми технологиями:
- Киев и Харьковщина: бестселлером луны стал японский кроссовер Toyota RAV-4.
- Киевщина и Одесщина: здесь водители предпочли Renault Duster.
- Днепропетровщина: регион выделился интересом к «зеленым» авто — лидерскую позицию здесь занял электрический внедорожник BYD Leopard 3.
Источник: Минфин
