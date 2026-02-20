МВФ готов утвердить новую программу для Украины на $8,1 миллиарда

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

20 февраля 2026, 9:03 Читати українською

МВФ готов утвердить новую программу для Украины на $8,1 миллиарда

Международный валютный фонд (МВФ) сообщил, что его Исполнительный совет в ближайшие дни рассмотрит соглашение на уровне персонала по новой четырехлетней программе финансирования Украины в рамках Механизма расширенного финансирования (EFF). Пакет в размере $8,1 млрд должен заменить предыдущую программу на $15,5 млрд и стать «якорем» для привлечения другой международной помощи. Об этом сообщает Reuters.

МВФ готов утвердить новую программу для Украины на $8,1 миллиарда

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Одобрение программы запланировано в канун четвертой годовщины полномасштабного вторжения россии в Украину.

Условия и уступки

Представитель МВФ Джули Козак подтвердила, что Украина выполнила все необходимые «предварительные действия» (prior actions), включая принятие бюджета на 2026 год и представление законопроекта о Трудовом кодексе.

В то же время, по словам премьер-министра Украины Юлии Свириденко, МВФ согласился смягчить некоторые условия: порог годового дохода для обязательной регистрации плательщиком НДС предлагают поднять с 1 млн грн до 4 млн грн. Это позволит избежать дополнительной налоговой нагрузки более чем на 350 тысяч мелких предпринимателей.

Читайте также: МВФ отложил требования по НДС для ФЛП, пошлин на посылки и налога на ОЛХ до весны

Экономический прогноз: рост замедляется

Из-за постоянных атак россии на энергетическую инфраструктуру Украины МВФ ухудшил оценку экономической ситуации:

  • ВВП 2025 года: ожидается рост на уровне ниже 2%.
  • Дефицит бюджета: Украина сталкивается с бюджетным разрывом почти в $140 млрд на ближайшие годы.
  • Беженцы: за пределами страны остаются 5 млн украинцев, еще 3,7 млн являются внутренне перемещенными лицами (ВПЛ).

Цена восстановления увеличивается

На следующей неделе Всемирный банк, правительство Украины и ЕС представят обновленный отчет о нуждах в восстановлении. Эксперты прогнозируют, что цифра существенно превысит прошлогоднюю оценку в $524 млрд. Основным фактором роста стоимости стали масштабные разрушения в энергетическом и логистическом секторах за последнюю зиму.

Два сценария окончания войны

Предыдущий план МВФ базируется на базовом сценарии, по которому активные боевые действия завершатся в этом году. Однако Фонд подготовил и «негативный сценарий», предполагающий, что война будет продолжаться до 2028 года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами