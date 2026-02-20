МВФ готов утвердить новую программу для Украины на $8,1 миллиарда

Международный валютный фонд (МВФ) сообщил, что его Исполнительный совет в ближайшие дни рассмотрит соглашение на уровне персонала по новой четырехлетней программе финансирования Украины в рамках Механизма расширенного финансирования (EFF). Пакет в размере $8,1 млрд должен заменить предыдущую программу на $15,5 млрд и стать «якорем» для привлечения другой международной помощи. Об этом сообщает Reuters.

Одобрение программы запланировано в канун четвертой годовщины полномасштабного вторжения россии в Украину.

Условия и уступки

Представитель МВФ Джули Козак подтвердила, что Украина выполнила все необходимые «предварительные действия» (prior actions), включая принятие бюджета на 2026 год и представление законопроекта о Трудовом кодексе.

В то же время, по словам премьер-министра Украины Юлии Свириденко, МВФ согласился смягчить некоторые условия: порог годового дохода для обязательной регистрации плательщиком НДС предлагают поднять с 1 млн грн до 4 млн грн. Это позволит избежать дополнительной налоговой нагрузки более чем на 350 тысяч мелких предпринимателей.

Экономический прогноз: рост замедляется

Из-за постоянных атак россии на энергетическую инфраструктуру Украины МВФ ухудшил оценку экономической ситуации:

ВВП 2025 года: ожидается рост на уровне ниже 2%.

Дефицит бюджета: Украина сталкивается с бюджетным разрывом почти в $140 млрд на ближайшие годы.

Беженцы: за пределами страны остаются 5 млн украинцев, еще 3,7 млн являются внутренне перемещенными лицами (ВПЛ).

Цена восстановления увеличивается

На следующей неделе Всемирный банк, правительство Украины и ЕС представят обновленный отчет о нуждах в восстановлении. Эксперты прогнозируют, что цифра существенно превысит прошлогоднюю оценку в $524 млрд. Основным фактором роста стоимости стали масштабные разрушения в энергетическом и логистическом секторах за последнюю зиму.

Два сценария окончания войны

Предыдущий план МВФ базируется на базовом сценарии, по которому активные боевые действия завершатся в этом году. Однако Фонд подготовил и «негативный сценарий», предполагающий, что война будет продолжаться до 2028 года.