В Украине появятся новые доплаты за ток и тепло: что заложат в тарифы

В Украине меняют законодательное регулирование теплоснабжения и «зеленой» энергетики. «Минфин» разбирался, как новое «энергетическое» законодательство скажется на тарифах на электроэнергию и отопление, и поможет ли оно застраховаться от новых «коммунальных коллапсов».

Во-первых, 10 февраля был принят Закон (проект № 13219), предусматривающий целый ряд изменений в действующее законодательство, касающееся производства электроэнергии из альтернативных источников.

Во-вторых, в этот же день парламент принял за основу законопроект № 14067 о поддержке эффективного централизованного отопления.

Отметим, что оба документа весьма неоднозначные. По первому в профильном сообществе уже разгорелся скандал: эксперты утверждают, что для реализации новых норм придется дополнительно «собрать» с потребителей порядка 37 млрд гривен. То есть речь может идти о существенном повышении тарифов на электричество.

О втором законопроекте (№ 14067) «Минфин» уже подробно писал на этапе его регистрации в Раде, осенью прошлого года. Речь в нем идет об обязательной установке индивидуальных тепловых пунктов во всех многоэтажках. На тот момент еще не было известно о том, что ждет систему теплоснабжения многих украинских городов нынешней зимой, когда после ударов врага по критической инфраструктуре тысячи домов в Киеве, Харькове, Херсоне, Днепре остались без отопления в лютые морозы. И непонятно, как мегаполисы переносили бы «холодомор», если бы в каждой многоэтажке уже был установлен ИТП. Глава KП «Тепловик» Александр Душенко говорит, что ситуация могла бы быть еще хуже.

«Индивидуальные тепловые пункты тоже зависимы от электроэнергии. Они хороши для мирной жизни, а не для работы в условиях блэкаутов», — поясняет Душенко. Остается актуальным и вопрос, который поднимал «Минфин» осенью 2025 года, — кто будет оплачивать дорогостоящие новации. Проект выписан таким образом, что, получается, на ИТП должны будут сбрасываться жильцы домов. Что может взвинтить тарифы на отопление или привести к появлению новых взносов.

Бонусы для «зеленых»

Новый закон об усовершенствовании конкурентных условий производства электрической энергии из альтернативных источников касается «зеленой» энергетики. Как указано в пояснительной записке, проект разработали, в соответствии с Национальным планом по энергетике и климату до 2030 года.

Он, в частности, предусматривает, что к указанному сроку Украина должна довести долю возобновляемых источников энергии в валовом конечном потреблении электроэнергии до 29,4%, а это требует привлечения порядка $11 млрд частных инвестиций.

Кабмин еще в 2024 году объявил проведение пилотных аукционов на распределение квот по производству «зеленой» электроэнергии и успел провести три сессии (в общей сложности — на 110 МВт, из которых 11 МВт — для солнечных, 88 МВт — для ветровых, 11 МВт — для других типов электростанций — на газу, биомассе и пр.).

Но, как отмечают авторы законопроекта, потенциальные инвесторы не спешат вкладываться в украинскую «зеленую» энергетику. Скажем, на конкурс по распределению квот на ветровые электростанции была подана только одна заявка. Поэтому непонятно, как проводить следующие аукционы, которые прописаны в планах на 2026−2029 годы (хотят распределять по 1 465 МВт в год).

Чтобы привлечь инвесторов, власти решили «усовершенствовать» конкурентное законодательство. Главные нововведения следующие:

запуск так называемого механизма «чистой премии» для победителей аукционов.

финансовые гарантии: участники аукционов будут предоставлять финансовое обеспечение покупателю (альтернатива банковской гарантии).

продление сроков проведения аукционов с 1 января 2030 до 31 декабря 2034 года.

уменьшение размера банковских гарантий для участников аукционов (до заключения контракта с победителем — с 15 до 10 евро за каждый киловатт мощности, при продлении сроков строительства — с 30 до 10 евро).

уменьшение бумажной волокиты при присоединении установок хранения энергии и др.

Большинству рядовых потребителей перечисленные нововведения ни о чем не говорят, все эти нормы считаются «чисто техническими».

Однако эксперт энергорынка и глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко говорит, что реализация нового закона может ударить по кошелькам всех бытовых и коммерческих потребителей тока.

Самой опасной новацией Попенко назвал запуск механизма «чистых премий».

Он будет работать так:

Производитель «зеленой» электроэнергии станет продавать ее на рынке.

Если рыночная цена окажется ниже той, с которой производитель выиграл аукцион на распределение квот, то ему доплатят разницу (премию).

Если цена на рынке будет выше, разница не возвращается.

«То есть если ценники на рынке низкие — доплачивает потребитель, если высокие — это дополнительные заработки для производителя», — пояснил Попенко.

Ранее производители электроэнергии из возобновляемых источников получали плату за нее по так называемому «зеленому» тарифу. На его финансирование шли в том числе и бюджетные средства.

«Чистая премия», по словам Попенко, не предусматривает прямого финансирования из казны. «По факту эти затраты лягут на всех потребителей электроэнергии через специальные рыночные механизмы», — говорит эксперт.

Кто заплатит за «чистый» ток?

Попенко пояснил, что финансовые обязательства переложат на конечных потребителей — людей и бизнес, а надбавку за «чистый» ток заложат в тарифы. Будет как прямая тарифная надбавка, так и опосредованная — через перекрестное субсидирование и механизмы компенсаций. Имеется в виду, к примеру, тариф на передачу электроэнергии, который платят все потребители, и в который закладываются расходы на уплату премий «зеленым» производителям.

Буквально сразу же после принятия закона в профильной среде начал разгораться скандал. Некоторые депутаты и эксперты заявили, что украинцам придется доплачивать за электричество по новому закону рекордные 37 млрд гривен, в качестве «зеленых премий», а в последующем эта цифра может быть еще выше.

Попенко также говорит о «лишних» 37 млрд в год — это та сумма, на которую в общей сложности может увеличится тариф для всех потребителей электроэнергии — и бытовых, и коммерческих.

Но в каких долях будут распределяться «доплаты» на людей и бизнес, пока неясно.

Очевидно, большую часть надбавок заплатят предприниматели, для которых тариф на электроэнергию недавно и так значительно вырос (в 2 раза и больше). Нынешнее увеличение стоимости электроэнергии объясняется другими причинами, в частности, повышением прайс-кэпов (максимальных цен), что, якобы, позволит более активно заводить в Украину более дорогое импортное электричество.

Между тем, как уже писал «Минфин», рост тарифов для бизнеса тут же ударил по ценникам на некоторые услуги и для рядовых потребителей — в частности, более чем в два раза выросла стоимость заправки электрокаров. И это только начало, основные «электрические» надбавки на ценах на товары и услуги мы увидим в ближайшие два месяца.

«Понятно, что каждое последующее увеличение тарифов для бизнеса будет перекладываться на цены для розницы, поскольку перекрывать подорожание тока за счет рентабельности предприниматели уже не могут», — говорит глава объединения SAVEФОП Сергей Доротич. По его словам, доля электроэнергии в себестоимости продукции может колебаться от 2% до 10−15%, поэтому и наценки будут соответствующие.

Что касается населения, то, как заявил недавно министр энергетики Денис Шмыгаль, до конца мая пересмотра тарифов на электроэнергию для людей не ожидается. Между тем в том, что ценники на свет будут расти уже в этом году, эксперты не сомневаются. По мнению аналитика Института стратегических исследований Юрия Корольчука, скорее всего, пересмотр тарифов произойдет под конец лета 2026 года. С нынешних 4,32 гривен за кВт ценник может вырасти примерно до 5 гривен. Но обсуждается возможность льготного социального тарифа (по 4 гривны за кВт) для уязвимых слоев населения, а также специальные тарифы для тех, кто отапливается электроэнергией.

Заложена ли в этих цифрах надбавка на премии производителям «зеленой» электроэнергии или же ее учтут позже (что, соответственно, еще больше увеличит тариф), пока неясно.

С другой стороны, активизация развития «зеленой» энергетики (если таковая произойдет) должна помочь остродефицитному рынку электроэнергии, который из-за ударов врага по критическим объектам нуждается в дополнительных объемах ресурса. А ветровые, солнечные и другие «альтернативные» электростанции работают в качестве балансирующих мощностей, то есть выполняют такую же роль, как и ТЭС, сильно поврежденные вследствие последних атак.

Как каждого жильца многоэтажки заставят купить ИТП

О законопроекте № 14067 «Минфин» уже подробно писал на этапе его регистрации в парламенте, осенью 2025 года. Этот проект прописывает важную новацию — обязательную установку индивидуальных тепловых пунктов в каждой украинской многоэтажке.

Как показали дальнейшие события (коммунальный коллапс в Киеве, Харькове и других городах), если бы такая норма была принята несколько лет назад и уже была реализована в Украине, кризиса в сфере теплообеспечения, когда люди остались в холодных квартирах в лютые морозы, скорее всего, удалось бы избежать.

«Сама идея с ИТП в каждом доме — правильная. Индивидуальные тепловые пункты — это инструмент энергоэффективности, уменьшения потребления тепла, и, соответственно, снижения сумм в платежках», — говорит Попенко.

По его словам, экономия, в случае наличия в доме ИТП, может достигать 40−45%, по сравнению с «обычной» моделью централизованного теплоснабжения. Глава KП «Тепловик» Александр Душенко называет более низкие показатели экономии — 15−20%. Но снижение затрат на отопление, в любом случае, должно быть. Кроме того, ИТП в доме позволяет регулировать температуру в квартирах. И, что очень важно во время войны, обеспечивать отопление при отсутствии света (если дополнительно установлен генератор).

Но, как говорит Душенко, затраты на источники альтернативного питания могут увеличить стоимость проекта на сотни тысяч гривен. Кроме того, если проблемы со светом очень серьезные (как, к примеру, в Киеве), наличие ИТП в доме может еще больше усугубить ситуацию. «Если периоды со светом у центральной котельной и ИТП будут не совпадать, то жильцы рискуют вообще сидеть без отопления», — пояснил Душенко.

По мнению Попенко, в проекте заложена «мина замедленного действия».

«Первая и главная ошибка: ИТП хотят передать теплокоммунэнерго. На них, собственно, и возложат обязанность установить в каждой многоэтажке по индивидуальному тепловому пункту. Но теплокоммунэнерго — это компании, которые предоставляют услуги по теплообеспечению. Они не заинтересованы в экономии тепла, так как их собственный финансовый результат напрямую зависит от объемов проданных гигакалорий. Чем больше тепла они реализуют — тем больше денег получат. И ожидать, что тепловики вдруг станут поборниками экономии ресурса, — это иллюзия», — считает Попенко.

Вторая «ошибка» в законопроекте, по мнению Попенко, — включать затраты на ИТП в тариф.

«По логике законопроекта, затраты на установку индивидуальных тепловых пунктов заложат в тарифы на отопления для потребителей. Это значит, что вырастет стоимость гигакалории для людей», — отметил Попенко.

Глава КП «Тепловик» Александр Душенко говорит, что у тепловиков «лишних» денег на установку ИТП нет. «Большинство теплокоммунэнерго уже сейчас убыточные. И, если нас обяжут устанавливать ИТП в каждом доме, мы вынуждены будем заложить эти затраты в тарифы», — пояснил Душенко.

«Прямого повышения стоимости гигакалорий в законопроекте не предусмотрено. Наоборот, ИТП позволит регулировать подачу тепла, в зависимости от погоды, что, в теории, уменьшит размер платежки на 15−30%, Но стоимость обслуживания самого ИТП ляжет на кошельки жильцов через взносы на содержание дома», — говорит руководящий партнер адвокатского бюро «Анны Даниэль» Анна Даниэль.

«Реализация предложенных изменений потенциально может привести к росту тарифов или их составляющих в коротко- и среднесрочной перспективе, поскольку в них станут закладывать инвестиции в ИТП и модернизацию сетей», — добавила Дарина Косинова, управляющий партнер, адвокат ЮФ «Таций и партнеры».

В Минэкономразвития планируют, что эти дополнительные затраты будут заложены в тариф на транспортировку тепловой энергии. По подсчетам Душенко, средние сроки окупаемости ИТП, стоимостью от 300 до 700 тысяч гривен, могут варьироваться от 3−5 лет для 9-этажек, до 15−30 лет — для небольших домов на 2−4 этажа.

К примеру, если на ИТП за 500 тысяч гривен сбросятся жильцы среднестатистической 9-этажки на 108 квартир, то каждому придется заплатить 4,6 тысяч гривен (или по 385 гривен в месяц с разбивкой на год). Но есть и другие расходы на НТП — скажем, на обслуживание. И кто будет оплачивать их — вопрос открытый. Не исключено, что это станет новой постоянной статьей расходов для жителей многоэтажек.

По мнению Попенко, ИТП должны быть общей собственностью жильцов многоэтажек, а не теплокоммунэнерго. А устанавливать их могут ОСМД за счет льготных кредитов и помощи от государства.

«Такая модель действует в большинстве европейских стран, в частности, в Польше, где за последние годы было установлено очень много ИТП. Люди не платили за установку через надбавку в тарифе. Просто за счет экономии снижалась общая платежка, а полученные средства шли на погашение льготных кредитов, то есть оплата шла из экономии, а не из подорожания», — говорит Попенко.

Впрочем, пока законопроект принят за основу, и в него еще, скорее всего, будут вносить поправки. «Мы будем добиваться, чтобы сначала государство решило проблему разницы в тарифах и огромных долгов тепловиков, а уже потом „навешивало“ на них новые обязательства», — говорит Душенко.