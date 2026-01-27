Тарифы на зарядку электрокаров выросли в два раза. Стоит ли продавать «электричку»?

В Украине буквально за пару дней резко вырос тариф на заправку электрокаров. Если еще в начале прошлой недели он составлял 16−18 гривен за кВт, то сейчас — 30−32 гривны, то есть в два раза выше. На некоторых специализированных АЗС даже появились ценники в 39 гривен за кВт, и в дальнейшем они могут еще вырасти.

«Государство не регулирует тариф. Он может достигнуть и 50 гривен за кВт», — говорит Вадим Игнатов, президент Ассоциации рынка электромобилей Украины.

По словам аналитика Института исследований авторынка Остапа Новицкого, такой высокий ценник на зарядку фактически нивелирует главное преимущество электромобилей — экономность, по сравнению с бензиновыми или дизельными авто.

Если повышенный тариф сохранится, владельцы «электричек» станут массово выставлять их на продажу, что обрушит цены. Впрочем, Игнатов считает, что нынешнее рекордное увеличение ценников — временное, и все еще можно переиграть.

«Минфин» разбирался, почему резко выросли тарифы на зарядку электрокаров и что это значит для их владельцев.

Почему ценник на зарядку резко вырос?

Цены выросли неравномерно: на отдельных заправках, скажем, WOG, стоимость кВт составляла порядка 25 гривен за кВт, на других она взлетела до 30−33 гривен, а на некоторых — и до 39 гривен.

Вадим Игнатов, президент Ассоциации рынка электромобилей Украины, выделяет две главные причины роста тарифов.

Первая — рост спроса на заправку. «Из-за массовых отключений электроэнергии для населения многие владельцы электрокаров не могут заряжать авто дома. Средний период зарядки авто от „домашней“ розетки — 10−11 часов. У жителей Киевской области просто нет такого периода со светом. Поэтому владельцы электрокаров массово ринулись на общественные заправки. У многих количество клиентов выросло до 10 раз. При этом у заправок тоже есть свои лимиты по электроэнергии, за превышение которых их отключают и штрафуют. Чтобы сгладить скачки спроса, они решили поднимать тарифы», — поясняет Игнатов.

Вторая причина — новое распоряжение НКРЭКП. 16 января регулятор своим постановлением № 70 изменил прайс-кэпы (предельные цены на электроэнергию) на рынках на сутки вперед — на внутрисуточном и балансирующем рынках. Их повысили в среднем на 82% — до 15−16 тысяч гривен за МВт·ч. Регулятор пояснил это тем, что новые ценники позволят закупать импортную электроэнергию в часы пиковых нагрузок (утром и вечером), когда тарифы в ЕС на максимуме.

В итоге на рынке на сутки вперед ценник для коммерческих потребителей взлетел в три раза. «Заправщики запаниковали. Они еще не получили ценники за январь. Но уже опасаются, что они окажутся выше, чем заправки отпускали электроэнергию для потребителей, поэтому начали лихорадочно повышать тарифы», — говорит Игнатов.

Так как государство не регулирует цены на заправках для электрокаров, пошел неконтролируемый пересмотр тарифов — часть заправок повысили их на 2−3 гривны, а некоторые — на 10 гривен за кВт и больше.

Аналитик Института исследований авторынка Остап Новицкий уточнил: цена зарядки формируется из нескольких составляющих — базовой стоимости электроэнергии, транспортировки, налоговой нагрузки, банковского эквайринга за пополнение счета, амортизации счета, затрат на подключение, аренды земельных участков и операционных затрат.

При росте базовой стоимости электроэнергии до 15 гривен за кВт, стоимость доставки составляет 4 гривны, плюс 2% банковского эквайринга и прочие затраты. В итоге себестоимость электричества на заправках взлетела до 24 гривен за кВт. С учетом затрат на эксплуатацию и сервис, себестоимость в 30−32 гривны за кВт выглядит вполне обоснованной, — говорит Новицкий.

В сети ТОКА рост тарифов также пояснили увеличением коммерческой стоимости электроэнергии. «НКРЭКП приняла решение о повышении предельных цен на электроэнергию, и это напрямую повлияло на стоимость зарядки на общественных станциях», — говорят представители сети.

Игнатов отмечает, что цены на электроэнергию на оптовом рынке сильно выросли. «Для сравнения: если в октябре на рынке на сутки вперед кВт можно было приобрести в отдельные периоды и за 10 копеек, то сейчас ценник взлетел до 14 гривен», — говорит эксперт.

Рост спроса и базовых тарифов, по его словам, спровоцировал массовый пересмотр цен заправщиками. И на какой отметке в итоге остановится цена — неясно. Что это значит для владельцев электрокаров?

Дороже, чем бензин и дизель

Новицкий приводит такой расчет по стоимости зарядки электромобилей. К примеру, электрокар Tesla Model 3 расходует в среднем 20 кВт на 100 километров пробега, что по нынешним тарифам составляет минимум 600 гривен. Это примерно в два раза больше, чем еще на начало прошлой недели.

При этом те же 100 километров на бензиновом авто обходятся в 596 гривен (А-95 стоит в среднем 59,6 гривен за литр, расход — 10 литров на сотню). То есть «электричка» уже дороже, чем авто на бензине (хоть и ненамного), а еще недавно было с точностью до наоборот (до подорожания сотня километров на той же Tesla Model 3 стоила 320−360 гривен).

Если сравнивать с дизельными авто, то там та же сотня километров стоит в среднем 414 гривен (стоимость дизельного топлива — 59,28 гривен за литр, расход — 7 литров на 100 километров). То есть почти на 200 гривен дешевле, чем для электрокара.

Для тех, кто заправляется на общественных АЗС, а таких минимум 20% от общего количество собственников «электричек», ценник сильно вырос. И получается, что электромобили утратили прежнее преимущество — их экономность.

Но 70−80% владельцев электрокаров заряжаются дома. Для них тариф формально не меняется — днем они могут заправлять авто по 4,32 гривны за кВт, а по ночному тарифу (для тех, у кого установлен двухзонный счетчик) — по 2,16 гривен. Проблема в том, что для зарядки среднестатистического электрокара с емкостью батареи до 40 кВт нужно 10−11 часов, а такого периода со светом у многих жителей Киевской области попросту нет. Как отметил Новицкий, с учетом жестких отключений и морозов, которые снижают эффективность зарядки, дома удается заряжать авто максимум на 50−100 километров в сутки.

«Дополнительно есть технические ограничения для домашней зарядки — примерно 5 кВт на квартиру, из которых непосредственно на зарядку авто можно направить только 16 502 кВт», — говорят в Институте исследований авторынка. А то, что не удается набрать дома, владельцы электрокаров пытаются заправить на общественных АЗС — уже по более высокому коммерческому тарифу.

«Самое большое влияние новые тарифы имеют на такси, курьеров. Эти категории пользователей преимущественно заряжаются на „быстрых“ общественных зарядках, поскольку домашние порты не обеспечивают необходимого им ежедневного пробега. При новой стоимости электроэнергии экономика эксплуатации авто становится более жесткой», — отметил Новицкий.

Продавать или подождать?

Что новые тарифы означают для рынка электрокаров? «Минфин» уже писал о резком росте этого сегмента. На ожиданиях отмены льгот по растаможке электромобилей их продажи в прошлом году резко выросли, как и импорт. По словам Новицкого, только в декабре прошлого года в Украину завезли более 30 тысяч «электричек». А их общая доля в структуре автопродаж выросла до 20−25%. При этом главный аргумент в пользу электрокаров для украинских водителей — более низкая продажная цена, по сравнению с авто с ДВС, плюс экономия на эксплуатации.

Первая составляющая пока сохраняется. «Средняя стоимость нового авто на электротяге составляет $24 тыс., что заметно ниже, чем „обычного“ автомобиля», — говорит Игнатов. Но вот экономность в эксплуатации теряется. По мнению Новицкого, это может вынудить некоторых водителей выставлять авто на продажу. Что, на фоне общей затоваренности рынка, чревато переизбытком предложения и обвалом цен.

Но, как считают эксперты, снижение спроса на зарядку на профильных АЗС может вынудить последние сбросить цены. «Есть риск сокращения количества станций, особенно на маршрутах между городами», — говорят в Институте исследований авторынка.

Игнатов утверждает, что у АЗС есть возможность снизить тарифы. «К весне на рынке электроэнергии ожидается улучшение ситуации, так как подключатся ГЭС и солнечная генерация. Тариф на зарядку электрокаров будет увеличен, но не в два раза, а на несколько гривен. При таком раскладе эксплуатация электрокаров все равно будет выгодной», — считает эксперт.

В Институте исследований авторынка также не советуют «срочно продавать электромобиль».

«Текущая ситуация с зарядками неприятная, но она не означает «закат эры электрокаров». Рынок уже проходил ценовые и инфраструктурные шоки — и с топливом, и с электроэнергией. Продавать электромобиль сейчас сложно и часто невыгодно. Рынок перенасыщен предложениями, а спрос притормаживается. В таких условиях быстрая продажа по нормальной цене маловероятна.

В большинстве случаев собственник сталкивается с выбором: или значительно сбрасывать цену, или оставлять авто себе. Для многих второй вариант выглядит более рациональным", — говорят в Институте исследований авторынка.

Эксперты также отметили, что в нынешних условиях домашние зарядки являются ключевым преимуществом. Особенно, если приобрести порт быстрой зарядки, который позволяет сократить время зарядки батареи до 3−4 часов (он стоит в среднем 5 тысяч гривен). А зарядку на специализированных АЗС эксперты советуют рассматривать как резервную. Плюс — предусмотреть план «Б» — зарядку на портах в гаражах или офисных центрах, где ценники пока ниже (до 24 гривен за кВт), или, в крайнем случае, от генератора.

В этом случае зарядка может стоить порядка 20 гривен за кВт, но только на «разовых» условиях, без учета технического обслуживания оборудования (в таком случае, ценник может вырасти до 50 гривен за кВт).