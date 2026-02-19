Multi от Минфин
українська
19 февраля 2026, 20:00 Читати українською

Главное за четверг: два неплатежеспособных банка, кибератака на интернет-магазин НБУ и энергетический шантаж

Главное за четверг, 19 февраля.

Главное за четверг: два неплатежеспособных банка, кибератака на интернет-магазин НБУ и энергетический шантаж

НБУ отнес Мотор-Банк и Первый инвестиционный банк к категории неплатежеспособных

В четверг, 19 февраля 2026 года, правление Национального банка приняло решение об отнесении сразу двух финансовых учреждений — Мотор-Банк и Первый инвестиционный банк (PIN-Bank) — к категории неплатежеспособных.

Минфин запустил аукционы по обмену ОВГЗ: стоит ли опасаться за свои сбережения в госбумагах

В этом году Минфин провел уже два аукциона по обмену ОВГЗ с ближайшими сроками погашения на бумаги со сроками погашения от 3 лет — так называемые switch-аукционы. Почему инвесторы соглашаются на такой обмен и стоит ли инвесторам в украинские облигации опасаться «добровольно-принудительных» перевложений, расскажу подробнее.

Кибератака на интернет-магазин НБУ: данные клиентов могли попасть в хакеры

Интернет-магазин нумизматической продукции Национального банка стал объектом кибератаки. Экономист Владимир Компаниец в Facebook сообщил, что российские хакеры взломали ресурс и выгрузили персональную информацию клиентов, уже появившуюся на закрытых форумах. Нацбанк официально подтвердил инцидент, объяснив, что излом произошел из-за компании-подрядчика.

ИИ-инструменты 2026: большой гайд по сервисам, которые сэкономят сотни часов в году

Использование искусственного интеллекта становится конкурентным преимуществом как для бизнеса, так и для частных лиц. О том, какие инструменты сейчас доступны для каждого и как их можно использовать, в колонке для the page рассказала руководитель Киевского онлайн агентства коммуникаций/PR Инна Ковальчук. «Минфин» выбрал главное.

Энергетический шантаж: Венгрия и Словакия угрожают прекратить экспорт электроэнергии и газа в Украину

Венгрия рассматривает возможность прекращения экспорта электроэнергии и газа в Украину. Ультиматум выдвинут с требованием возобновить транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом в четверг, 19 февраля, заявил глава аппарата премьер-министра Виктора Орбана Гергей Гуйяш. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в среду, 18 февраля, также допустил возможность прекращения экстренных поставок электроэнергии в Украину, если транзит нефти не будет возобновлен.

Источник: Минфин
