Южанина: из-за налогообложения посылок могут исчезнуть две трети рынка, под ударом — волонтеры

Народная депутат Нина Южанина обнародовала результаты свежего исследования социологической группы Rating Group (6−9 февраля 2026 года) относительно возможной отмены льготного ввоза международных посылок. Согласно данным, введение НДС в 20% на мелкие отправления может повлечь за собой серьезные социальные и экономические потрясения.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Посылки как инструмент выживания

Для миллионов украинцев заказы из-за границы стали не роскошью, а способом адаптации к войне и энергетическому кризису:

29% украинцев в течение года получали международные посылки.

68% таких посылок имеют стоимость до 50 евро — то есть это мелкие покупки.

45% заказывали одежду и обувь

26% — павербанки, аккумуляторы и зарядные устройства

29% получали товары, критически важные во время энергетического кризиса.

64% (26% + 38%) считают международные посылки важными или критически важными во время войны.

Читайте также: МВФ отложил требования по НДС для ФЛП, пошлин на посылки и налога на ОЛХ до весны

Последствия введения НДС 20%: три основных угрозы

1. Рост цен и сокращение заказов

82% опрошенных не поддерживают идею налогообложения (57% — категорически против, 25% — скорее против).

Среди получающих посылки:

18% перестанут заказывать,

46% будут заказывать реже.

«То есть почти две трети рынка могут сократиться», — отметила Южанина.

2. Удар по волонтерской и оборонной деятельности

79% считают, что подорожание негативно отразится на волонтерской и оборонной деятельности.

85% считают, что задержки международных посылок будут иметь негативный эффект.

Речь о комплектующих, оборудовании, медицинских товарах, технике для военных и волонтеров.

3. Фискальный эффект vs социальные потери

Поскольку 68% посылок имеют стоимость до 50 евро, их налогообложение:

увеличит административную нагрузку,

создаст очереди и задержки,

может стимулировать теневые схемы ввоза

«При этом значительная часть товаров — это мелкие покупки, не влияющие на общий потребительский спрос в стране», — подчеркнула Южанина.

Депутат отмечает, что это решение не является чисто налоговым. В условиях войны почтовые отправления стали механизмом поддержания устойчивости граждан. Вместо наполнения бюджета государство рискует получить социальное напряжение и снижение активности волонтерского движения.