Народная депутат Нина Южанина обнародовала результаты свежего исследования социологической группы Rating Group (6−9 февраля 2026 года) относительно возможной отмены льготного ввоза международных посылок. Согласно данным, введение НДС в 20% на мелкие отправления может повлечь за собой серьезные социальные и экономические потрясения.
Южанина: из-за налогообложения посылок могут исчезнуть две трети рынка, под ударом — волонтеры
Посылки как инструмент выживания
Для миллионов украинцев заказы из-за границы стали не роскошью, а способом адаптации к войне и энергетическому кризису:
- 29% украинцев в течение года получали международные посылки.
- 68% таких посылок имеют стоимость до 50 евро — то есть это мелкие покупки.
- 45% заказывали одежду и обувь
- 26% — павербанки, аккумуляторы и зарядные устройства
- 29% получали товары, критически важные во время энергетического кризиса.
64% (26% + 38%) считают международные посылки важными или критически важными во время войны.
Последствия введения НДС 20%: три основных угрозы
1. Рост цен и сокращение заказов
82% опрошенных не поддерживают идею налогообложения (57% — категорически против, 25% — скорее против).
Среди получающих посылки:
- 18% перестанут заказывать,
- 46% будут заказывать реже.
«То есть почти две трети рынка могут сократиться», — отметила Южанина.
2. Удар по волонтерской и оборонной деятельности
79% считают, что подорожание негативно отразится на волонтерской и оборонной деятельности.
85% считают, что задержки международных посылок будут иметь негативный эффект.
Речь о комплектующих, оборудовании, медицинских товарах, технике для военных и волонтеров.
3. Фискальный эффект vs социальные потери
Поскольку 68% посылок имеют стоимость до 50 евро, их налогообложение:
- увеличит административную нагрузку,
- создаст очереди и задержки,
- может стимулировать теневые схемы ввоза
«При этом значительная часть товаров — это мелкие покупки, не влияющие на общий потребительский спрос в стране», — подчеркнула Южанина.
Депутат отмечает, что это решение не является чисто налоговым. В условиях войны почтовые отправления стали механизмом поддержания устойчивости граждан. Вместо наполнения бюджета государство рискует получить социальное напряжение и снижение активности волонтерского движения.
