українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
19 февраля 2026, 15:56 Читати українською

Южанина: из-за налогообложения посылок могут исчезнуть две трети рынка, под ударом — волонтеры

Народная депутат Нина Южанина обнародовала результаты свежего исследования социологической группы Rating Group (6−9 февраля 2026 года) относительно возможной отмены льготного ввоза международных посылок. Согласно данным, введение НДС в 20% на мелкие отправления может повлечь за собой серьезные социальные и экономические потрясения.

Южанина: из-за налогообложения посылок могут исчезнуть две трети рынка, под ударом — волонтеры

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Посылки как инструмент выживания

Для миллионов украинцев заказы из-за границы стали не роскошью, а способом адаптации к войне и энергетическому кризису:

  • 29% украинцев в течение года получали международные посылки.
  • 68% таких посылок имеют стоимость до 50 евро — то есть это мелкие покупки.
  • 45% заказывали одежду и обувь
  • 26% — павербанки, аккумуляторы и зарядные устройства
  • 29% получали товары, критически важные во время энергетического кризиса.

64% (26% + 38%) считают международные посылки важными или критически важными во время войны.

Читайте также: МВФ отложил требования по НДС для ФЛП, пошлин на посылки и налога на ОЛХ до весны

Последствия введения НДС 20%: три основных угрозы

1. Рост цен и сокращение заказов

82% опрошенных не поддерживают идею налогообложения (57% — категорически против, 25% — скорее против).

Среди получающих посылки:

  • 18% перестанут заказывать,
  • 46% будут заказывать реже.

«То есть почти две трети рынка могут сократиться», — отметила Южанина.

2. Удар по волонтерской и оборонной деятельности

79% считают, что подорожание негативно отразится на волонтерской и оборонной деятельности.

85% считают, что задержки международных посылок будут иметь негативный эффект.
Речь о комплектующих, оборудовании, медицинских товарах, технике для военных и волонтеров.

3. Фискальный эффект vs социальные потери

Поскольку 68% посылок имеют стоимость до 50 евро, их налогообложение:

  • увеличит административную нагрузку,
  • создаст очереди и задержки,
  • может стимулировать теневые схемы ввоза

«При этом значительная часть товаров — это мелкие покупки, не влияющие на общий потребительский спрос в стране», — подчеркнула Южанина.

Депутат отмечает, что это решение не является чисто налоговым. В условиях войны почтовые отправления стали механизмом поддержания устойчивости граждан. Вместо наполнения бюджета государство рискует получить социальное напряжение и снижение активности волонтерского движения.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
+56
getup
getup
19 февраля 2026, 16:10
#
Пора уже отправлять на заслуженный отдых в заслуженные места всю лупоглазую команду недоменеджеров и их пособников…
+
0
kadaad1988
kadaad1988
19 февраля 2026, 16:28
#
Https://uatv.ua/uk/tretyna-naselennya-ukrayiny-potrebuye-gumanitarnoyi-dopomogy-yevrokomisarka/
+
0
qbik
qbik
19 февраля 2026, 17:13
#
Каже, що 82% опитаних не підтримує ідею оподаткування посилок.
Тоді нехай ще проведе опитування, чи підтримують люди ідею оподаткування покупок в стаціонарних магазинах. Думаю, що не менша кількість людей буде проти ПДВ. Давайте його також скасуємо
+
0
BigBend
BigBend
19 февраля 2026, 18:18
#
Скасовуй. І?
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
