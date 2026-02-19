Multi от Минфин
українська
19 февраля 2026, 9:35

Дороги в приоритете: Кабмин поручил немедленно готовить ремонты

Премьер-министр Юлия Свириденко поручила вице-премьер-министру по восстановлению Украины Алексею Кулебе вместе с Государственным агентством восстановления срочно обеспечить готовность к выполнению текущего ремонта автомобильных дорог общего пользования. Об этом она сообщила в своих соцсетях 18 февраля.

Премьер-министр Юлия Свириденко поручила вице-премьер-министру по восстановлению Украины Алексею Кулебе вместе с Государственным агентством восстановления срочно обеспечить готовность к выполнению текущего ремонта автомобильных дорог общего пользования.
Фото: Премьер-министр Юлия Свириденко

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Немедленный ремонт дорог

По ее словам, в первую очередь, работы будут касаться стратегически важных маршрутов, обеспечивающих логистику для нужд обороны, жизнеобеспечения общин и работу критической инфраструктуры.

Премьер добавила, что работы должны начаться, как только это позволят погодные условия. В государственном бюджете на 2026 год предусмотрены расходы на ремонт дорог, а правительство работает над обеспечением дополнительного финансирования для этого.

Напомним

Содержание дорог в Украине прежде всего предполагает строительство эвакуационных маршрутов, отмечал в декабре прошлого года вице-премьер Алексей Кулеба.

«Порты, железная дорога, объекты энергетики, дороги, мосты… постоянно находятся под обстрелами. Поэтому все средства и миллиарды направлены на содержание, особенно дорог. В противном случае может пострадать вся военная логистика», — отмечал он.

По его оценке, для поддержки и содержания дорог необходимо около 52 млрд грн.

18 февраля 2025 года Кабмин выделил 12,6 млрд грн на развитие и содержание дорожной сети.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии - 2

Skeptik777
Skeptik777
19 февраля 2026, 10:03
Зараз порохоботи налетять про нове велике крадівництво. І чемно мовчатимуть, що при Петі бюджет на дороги був вдвічі менший, а будували доріг в 100500 разів менше.
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
19 февраля 2026, 10:26
100%
Интересный момент о дорогах, как дорогу строил порошенко —
https://minfin.com.ua/ua/blogs/grugoriyholand/251037/
