В январе украинцы зарегистрировали 2873 электромобиля: лидируют Киев и область

В январе украинский автопарк пополнили 2873 автомобиля на электротяге (BEV). Наибольшие показатели по регистрациям этих авто продемонстрировали город Киев — 393 ед. (44% б/у) и Киевская обл. — 277 ед. (60% б/у). Об этом говорится в сообщении «Укравтопрома» от 19 февраля.