В январе украинский автопарк пополнили 2873 автомобиля на электротяге (BEV). Наибольшие показатели по регистрациям этих авто продемонстрировали город Киев — 393 ед. (44% б/у) и Киевская обл. — 277 ед. (60% б/у). Об этом говорится в сообщении «Укравтопрома» от 19 февраля.
В январе украинцы зарегистрировали 2873 электромобиля: лидируют Киев и область
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Кто показал самые большие показатели
- Львовская область — 241 ед. (84% б/у);
- Днепропетровская обл. — 229 ед. (50% б/у);
- Одесская обл. — 210 ед. (61% б/у).
В части новых авто самым популярным электромобилем на этих рынках кроме Киева стал BYD Leopard 3. В столице чаще выбирали BYD Yuan Up.
Читайте также: Хочешь кататься — плати: эксперт объяснил, почему электрокары должны наполнять Дорожный фонд
Бестселлеры в сегменте подержанных электромобилей
- TESLA Model 3 — в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Одесской обл.
- NISSAN Leaf — во Львовской обл.
Выгодно оформляйте ОСАГО на авто онлайн с Minfin.com.ua
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Комментарии