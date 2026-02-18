Multi от Минфин
18 февраля 2026, 14:58 Читати українською

Хочешь кататься — плати: эксперт объяснил, почему электрокары должны наполнять Дорожный фонд

Директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн призвал правительство пересмотреть подходы к финансированию дорожной инфраструктуры. По его мнению, критическое состояние автодорог требует немедленных финансовых вливаний, а одним из источников наполнения бюджета должны стать владельцы электромобилей. Об этом эксперт написал на своей странице в Facebook после поездки по маршруту Львов — Киев.

Директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн призвал правительство пересмотреть подходы к финансированию дорожной инфраструктуры.
Фото: pixabay

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Дорожный коллапс: бензовозы «сыплются», а логистика под угрозой

По словам Куюн, состояние дорог стало главным вызовом даже для опытных водителей. Из-за глубоких выбоин и «кратеров» массово страдает как частный транспорт, так и стратегический топливный флот.

«По нашей топливной отрасли ситуация такова: бензовозы начали буквально сыпаться, ремонты/затраты/задержки. Сложившийся топливным кризисом многотысячный флот, которым мы так гордились в 2022−23 годах, исчезает на глазах», — отмечает эксперт.

По его словам, это не только вопрос запчастей и жизней, это вопрос стратегического импорта и экспорта.

Справедливость для всех: очередь за электрокарами

Куюн отмечает существенный дисбаланс в наполнении Дорожного фонда. Водители традиционных авто платят огромные суммы из-за акциза на топливо:

  • В 2023 году топливные акцизы принесли 63 млрд грн.
  • В 2025 году — 141 млрд грн.
  • Прогноз на 2026 год — до 180 млрд грн.

В то же время сегмент электромобилей остается фактически неохваченным налогами на развитие инфраструктуры, хотя их влияние на дорожное полотно значительно.

«Неохваченными фактически остаются электрокары, которые, кстати, давят на покрытие гораздо сильнее из-за избыточного веса аккумуляторов. Хочешь кататься — плати, все очень просто. Напомню, что на электро еще нет пошлины, минимальный акциз и отсутствие налогов на топливо (электричество)», — объясняет Сергей Куюн.

План спасения

Директор «А-95» подчеркивает, что сейчас не время для капитального строительства, но «текущее эксплуатационное содержание» жизненно необходимо. Сейчас годовой бюджет на дороги составляет всего 12 млрд грн, и в некоторых регионах (например, на Полтавщине) он уже исчерпан на 50% из-за сложных погодных условий.

Предложения эксперта:

  • Увеличить «дорожный» бюджет на этот год на 25−30 млрд грн.
  • Направить на ремонт хотя бы 20% от ожидаемой суммы акцизов с горючего.
  • Ввести действенный контроль за использованием средств во избежание коррупционных рисков.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
+45
Dafxf4300
Dafxf4300
18 февраля 2026, 15:23
#
Треба прсто перестати красти. Не дякуйте)
+
0
Igorenya
Igorenya
18 февраля 2026, 15:48
#
Катаєшся — плати! Все дуже просто!
+
0
Fuzzy
Fuzzy
18 февраля 2026, 16:33
#
Директор «А-95» підкреслює, що зараз не час для капітального будівництва, — а це вже аполітично! Він забув, що в нас йде Велике Будівництво?
щодо податків — тут згоден. яка різниця для асфальту який в машини тип двигуна?
+
0
Олексій А
Олексій А
18 февраля 2026, 16:50
#
Тоді є закономірне питання, а як прибрати акциз з пального, що йде на генератори??? Наразі це не маленький об'єм продажу. Чову власники генераторів, які ні як не псують дороги мають платити за їх утримання. Йдемо далі, власник елекрокара, частень закуповує пальне для свого генератора. Тут просто так питання не вирішити. Треба скасовувати націнку на пальне для утримання доріг і вводити інший інструмент, або комбінацію інструментів.
