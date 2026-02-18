Хочешь кататься — плати: эксперт объяснил, почему электрокары должны наполнять Дорожный фонд

Директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн призвал правительство пересмотреть подходы к финансированию дорожной инфраструктуры. По его мнению, критическое состояние автодорог требует немедленных финансовых вливаний, а одним из источников наполнения бюджета должны стать владельцы электромобилей. Об этом эксперт написал на своей странице в Facebook после поездки по маршруту Львов — Киев.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Дорожный коллапс: бензовозы «сыплются», а логистика под угрозой

По словам Куюн, состояние дорог стало главным вызовом даже для опытных водителей. Из-за глубоких выбоин и «кратеров» массово страдает как частный транспорт, так и стратегический топливный флот.

«По нашей топливной отрасли ситуация такова: бензовозы начали буквально сыпаться, ремонты/затраты/задержки. Сложившийся топливным кризисом многотысячный флот, которым мы так гордились в 2022−23 годах, исчезает на глазах», — отмечает эксперт.

По его словам, это не только вопрос запчастей и жизней, это вопрос стратегического импорта и экспорта.

Справедливость для всех: очередь за электрокарами

Куюн отмечает существенный дисбаланс в наполнении Дорожного фонда. Водители традиционных авто платят огромные суммы из-за акциза на топливо:

В 2023 году топливные акцизы принесли 63 млрд грн.

В 2025 году — 141 млрд грн.

Прогноз на 2026 год — до 180 млрд грн.

В то же время сегмент электромобилей остается фактически неохваченным налогами на развитие инфраструктуры, хотя их влияние на дорожное полотно значительно.

«Неохваченными фактически остаются электрокары, которые, кстати, давят на покрытие гораздо сильнее из-за избыточного веса аккумуляторов. Хочешь кататься — плати, все очень просто. Напомню, что на электро еще нет пошлины, минимальный акциз и отсутствие налогов на топливо (электричество)», — объясняет Сергей Куюн.

План спасения

Директор «А-95» подчеркивает, что сейчас не время для капитального строительства, но «текущее эксплуатационное содержание» жизненно необходимо. Сейчас годовой бюджет на дороги составляет всего 12 млрд грн, и в некоторых регионах (например, на Полтавщине) он уже исчерпан на 50% из-за сложных погодных условий.

Предложения эксперта:

Увеличить «дорожный» бюджет на этот год на 25−30 млрд грн.

Направить на ремонт хотя бы 20% от ожидаемой суммы акцизов с горючего.

Ввести действенный контроль за использованием средств во избежание коррупционных рисков.

🎁 Собираем, анализируем, и показываем самые выгодные предложения

⏱️ Помогаем экономить и деньги, и время

🛡️ Сотрудничаем только с проверенными страховыми компаниями