українська
19 февраля 2026, 8:00

Саудовская компания Humain вложила $3 млрд в xAI Илона Маска

Компания Humain направила $3 млрд в развитие xAI до объединения с SpaceX. Сделка усилила позиции Humain как стратегического инвестора в передовые технологии искусственного интеллекта. Об этом пишет The New York Times 18 февраля.

Компания Humain направила $3 млрд в развитие xAI до объединения с SpaceX.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Зачем это Humain

Саудовская компания в сфере искусственного интеллекта Humain сообщила о вложении $3 млрд в рамках раунда финансирования Series E компании xAI. Инвестиция была осуществлена до завершения сделки по приобретению xAI компанией SpaceX.

После закрытия сделки доля Humain в xAI была конвертирована в акции SpaceX. В результате компания получила статус значимого миноритарного акционера аэрокосмической группы. Условия владения и точный размер доли не раскрываются.

В Humain отметили, что инвестиция опирается на ранее объявленное партнерство по созданию инфраструктуры искусственного интеллекта мощностью 500 мегаватт в Саудовской Аравии.

Проект направлен на развитие вычислительных мощностей и укрепление позиций страны в глобальной технологической цепочке. Компания позиционирует себя как стратегического партнера по развитию и одного из ведущих международных инвесторов в технологии следующего поколения.

О приобретении xAI компанией SpaceX было объявлено двумя неделями ранее. Инициатором сделки выступил Илон Маск. По его заявлению, объединение позволит ускорить развитие проектов в области искусственного интеллекта и создать центры обработки данных на базе солнечной энергии, включая космическую инфраструктуру.

Читайте также: xAI привлекла рекордные $20 млрд: компания Маска объединяется с X и углубляет сотрудничество с Nvidia

Состояние Илона Маска оценивается в $844,4 млрд. Сделка объединяет компетенции в области ракетостроения, спутниковых технологий и алгоритмов искусственного интеллекта. Рынок рассматривает инвестицию Humain как сигнал усиления международного капитала в стратегических технологических активах.

Весь рынок инвестиций Украины — в одном каталоге. Сравните и выбирайте проекты на InvestMarket от «Минфин».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
