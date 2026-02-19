Саудовская компания Humain вложила $3 млрд в xAI Илона Маска

Компания Humain направила $3 млрд в развитие xAI до объединения с SpaceX. Сделка усилила позиции Humain как стратегического инвестора в передовые технологии искусственного интеллекта. Об этом пишет The New York Times 18 февраля.

Зачем это Humain

Саудовская компания в сфере искусственного интеллекта Humain сообщила о вложении $3 млрд в рамках раунда финансирования Series E компании xAI. Инвестиция была осуществлена до завершения сделки по приобретению xAI компанией SpaceX.

После закрытия сделки доля Humain в xAI была конвертирована в акции SpaceX. В результате компания получила статус значимого миноритарного акционера аэрокосмической группы. Условия владения и точный размер доли не раскрываются.

В Humain отметили, что инвестиция опирается на ранее объявленное партнерство по созданию инфраструктуры искусственного интеллекта мощностью 500 мегаватт в Саудовской Аравии.

Проект направлен на развитие вычислительных мощностей и укрепление позиций страны в глобальной технологической цепочке. Компания позиционирует себя как стратегического партнера по развитию и одного из ведущих международных инвесторов в технологии следующего поколения.

О приобретении xAI компанией SpaceX было объявлено двумя неделями ранее. Инициатором сделки выступил Илон Маск. По его заявлению, объединение позволит ускорить развитие проектов в области искусственного интеллекта и создать центры обработки данных на базе солнечной энергии, включая космическую инфраструктуру.

Состояние Илона Маска оценивается в $844,4 млрд. Сделка объединяет компетенции в области ракетостроения, спутниковых технологий и алгоритмов искусственного интеллекта. Рынок рассматривает инвестицию Humain как сигнал усиления международного капитала в стратегических технологических активах.