xAI привлекла рекордные $20 млрд: компания Маска объединяется с X и углубляет сотрудничество с Nvidia

Искусственный интеллект-стартап Илона Маска xAI привлек 20 миллиардов долларов в новом раунде финансирования, значительно превысив предыдущую цель в 15 миллиардов. Среди ключевых инвесторов — технологические гиганты Nvidia и Cisco, а также давние партнеры Маска. Об этом сообщает CNBC 7 января.

Оценка компании и новые партнеры

Хотя сам Илон Маск ранее опровергал слухи о сборе 15 миллиардов долларов, окончательная сумма сделки оказалась еще больше. По данным журналистов, этот раунд финансирования может поднять оценку стартапа до ошеломляющих 230 миллиардов долларов.

В список инвесторов вошли:

Стратегические партнеры: Nvidia и Cisco (которые также выступают поставщиками оборудования для xAI).

Инвестиционные фонды: Valor Equity Partners, Stepstone Group, Fidelity, Baron Capital Group.

Суверенные фонды: Qatar Investment Authority и MGX из Абу-Даби.

На рынке ИИ наблюдается настоящая гонка оценок: в октябре 2025 года OpenAI привлекла средства с оценкой в 500 миллиардов долларов, а месяцем позже Anthropic оценили в 350 миллиардов.

Слияние с соцсетью и военные контракты

Важной деталью стало завершение корпоративной реструктуризации: в марте xAI официально объединилась с социальной сетью X (бывший Twitter) и теперь владеет и управляет ею. Это позволяет компании глубже интегрировать свой чат-бот Grok в платформу.

Несмотря на противоречивую репутацию, xAI активно сотрудничает с правительством США. Недавно Министерство обороны (Pentagon) добавило Grok к своей платформе ИИ-агентов. Также технология Маска стала основным инструментом для платформ прогнозов, таких как Polymarket и Kalshi.