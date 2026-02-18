Google представила Pixel 10a за $499: конкуренция с будущим iPhone 17e и акцент на ИИ

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

18 февраля 2026, 19:36 Читати українською

Google представила Pixel 10a за $499: конкуренция с будущим iPhone 17e и акцент на ИИ

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Google представила Pixel 10a за $499: конкуренция с будущим iPhone 17e и акцент на ИИ
Фото: Pixel 10a
На фоне подготовки Apple к релизу своего бюджетного iPhone 17e компания Google решила сыграть на опережение. В среду, 18 февраля, компания представила Pixel 10a — новую модель начального уровня, сочетающую в себе фирменный дизайн, мощный софт и постоянную цену в $499. Об этом сообщает Bloomberg.
Предварительные заказы открыты, а первые поставки ожидаются 5 марта.

Главное оружие против Apple

Ожидается, что будущий iPhone 17e будет стоить около $599. Сохраняя цену на уровне $499, Google создает серьезный ценовой разрыв в $100, пытаясь убедить покупателей, что Pixel предлагает больше возможностей за меньшие деньги. В пользу Google играет и феноменальная поддержка: Pixel 10a будет получать обновления операционной системы и системы безопасности в течение 7 лет.
Фото: Chris Welch/Bloomberg

Что нового: софт против «железа»

Хотя аппаратная часть получила только косметические изменения, основной акцент сделан на искусственном интеллекте и удобстве:
  • Дизайн «без выступов»: Pixel 10a имеет полностью плоскую заднюю панель без массивных блоков камер, что является редкостью для современных смартфонов.
  • ШИ-камера: Auto Best Take создает идеальные групповые снимки, выбирая лучшие выражения лица каждого, а Camera Coach подсказывает, как лучше выстроить кадр.
  • Безопасность: смартфон поддерживает функцию Satellite SOS для связи с экстренными службами через спутник.
  • Совместимость: Pixel теперь может передавать файлы на устройства Apple (iPhone, Mac, iPad) через обновленную функцию Quick Share.

Подробные технические характеристики Pixel 10a (2026)

  • Дисплей — 6,1 дюйма, pOLED Actua, 1080×2424, 60−120 Гц, яркость до 3000 нит
  • Процессор — Google Tensor G4 + модуль безопасности Titan M2
  • Память — 8 ГБ ОЗУ LPDDR5, накопитель 128/256 ГБ
  • Камеры — Основная: 48 Мп (f/1.7) + 13 Мп ультраширокоугольная; Фронтально: 13 Мп
  • Аккумулятор — 5100 мАч, быстрая зарядка до 50% за 30 мин (45 Вт), беспроводная зарядка
  • Защита — IP68 (вода/пыль), Corning Gorilla Glass 7i
  • ОС — Android 16 (7 лет поддержки)
  • Размеры — 153,9×73,0×9,0 мм
  • Вес — 183 г

Фото: Chris Welch/Bloomberg

Компромиссы ради цены

Чтобы удержать ценник $499, Google пошла на несколько уступок:
  • Отсутствие магнитной зарядки. Модель 10a не получила магнитную крепь Qi (аналог MagSafe), которая есть в более дорогих моделях Pixel 10.
  • Дисплей. рамки вокруг экрана несколько толще, чем у версии Pro.
  • Материалы. Алюминиевая рамка совмещается с пластиковой задней крышкой (хотя Google использует более 81% переработанного пластика).

Фото: Chris Welch/Bloomberg

Смартфон будет доступен в четырех цветах: черный (Obsidian), светло-серый с зеленоватым оттенком (Fog), алый (Berry) и лавандовый (Lavender).
Кроме того, Google выпустила обновленные наушники Pixel Buds 2a за $129 в соответствующих цветах.

Напомним

«Минфин» писал, что летом 2025 года Google представила новые смартфоны и другие гаджеты Pixel. При этом цены на новые Pixel 10 начинаются от $799 за базовую модель и $1799 за складную.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает GuitarHero и 31 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами