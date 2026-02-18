Google представила Pixel 10a за $499: конкуренция с будущим iPhone 17e и акцент на ИИ

На фоне подготовки Apple к релизу своего бюджетного iPhone 17e компания Google решила сыграть на опережение. В среду, 18 февраля, компания представила Pixel 10a — новую модель начального уровня, сочетающую в себе фирменный дизайн, мощный софт и постоянную цену в $499. Об этом сообщает Bloomberg.

Предварительные заказы открыты, а первые поставки ожидаются 5 марта.

Главное оружие против Apple

Ожидается, что будущий iPhone 17e будет стоить около $599. Сохраняя цену на уровне $499, Google создает серьезный ценовой разрыв в $100, пытаясь убедить покупателей, что Pixel предлагает больше возможностей за меньшие деньги. В пользу Google играет и феноменальная поддержка: Pixel 10a будет получать обновления операционной системы и системы безопасности в течение 7 лет.

Фото: Chris Welch/Bloomberg

Что нового: софт против «железа»

Хотя аппаратная часть получила только косметические изменения, основной акцент сделан на искусственном интеллекте и удобстве:

Дизайн «без выступов»: Pixel 10a имеет полностью плоскую заднюю панель без массивных блоков камер, что является редкостью для современных смартфонов.

ШИ-камера: Auto Best Take создает идеальные групповые снимки, выбирая лучшие выражения лица каждого, а Camera Coach подсказывает, как лучше выстроить кадр.

Безопасность: смартфон поддерживает функцию Satellite SOS для связи с экстренными службами через спутник.

Совместимость: Pixel теперь может передавать файлы на устройства Apple (iPhone, Mac, iPad) через обновленную функцию Quick Share.

Подробные технические характеристики Pixel 10a (2026)

Дисплей — 6,1 дюйма, pOLED Actua, 1080×2424, 60−120 Гц, яркость до 3000 нит

Процессор — Google Tensor G4 + модуль безопасности Titan M2

Память — 8 ГБ ОЗУ LPDDR5, накопитель 128/256 ГБ

Камеры — Основная: 48 Мп (f/1.7) + 13 Мп ультраширокоугольная; Фронтально: 13 Мп

Аккумулятор — 5100 мАч, быстрая зарядка до 50% за 30 мин (45 Вт), беспроводная зарядка

Защита — IP68 (вода/пыль), Corning Gorilla Glass 7i

ОС — Android 16 (7 лет поддержки)

Размеры — 153,9×73,0×9,0 мм

Вес — 183 г

Фото: Chris Welch/Bloomberg

Компромиссы ради цены

Чтобы удержать ценник $499, Google пошла на несколько уступок:

Отсутствие магнитной зарядки. Модель 10a не получила магнитную крепь Qi (аналог MagSafe), которая есть в более дорогих моделях Pixel 10.

Дисплей. рамки вокруг экрана несколько толще, чем у версии Pro.

Материалы. Алюминиевая рамка совмещается с пластиковой задней крышкой (хотя Google использует более 81% переработанного пластика).

Фото: Chris Welch/Bloomberg

Смартфон будет доступен в четырех цветах: черный (Obsidian), светло-серый с зеленоватым оттенком (Fog), алый (Berry) и лавандовый (Lavender).

Кроме того, Google выпустила обновленные наушники Pixel Buds 2a за $129 в соответствующих цветах.

Напомним