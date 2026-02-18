США оказались в полной импортной зависимости от минералов для развития ИИ

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

18 февраля 2026, 15:54 Читати українською

США оказались в полной импортной зависимости от минералов для развития ИИ

Стремительное расширение инфраструктуры искусственного интеллекта в Соединенных Штатах выявило критическую уязвимость: страна на 100% зависит от иностранных поставок целого ряда минералов, необходимых для работы дата-центров. От сложных микросхем до систем охлаждения — современные вычислительные мощности держатся на глобальной цепочке поставок, где ключевые позиции занимают внешние игроки. Об этом сообщает Visual Capitalist со ссылкой на Геологическую службу США и аналитические отчеты по состоянию на февраль.

Стремительное расширение инфраструктуры искусственного интеллекта в Соединенных Штатах выявило критическую уязвимость: страна на 100% зависит от иностранных поставок целого ряда минералов, необходимых для работы дата-центров.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Полупроводники: главная точка риска

Производство чипов, которые являются «мозгом» искусственного интеллекта, почти полностью зависит от импортного сырья. В частности, США на 100% зависят от импорта таких элементов, как мышьяк, плавиковый шпат, галлий, германий, индий и тантал.

Кроме того, для производства полупроводников критически важны платина (85% импорта) и палладий (36%). Хотя основной материал — кремний — импортируется менее чем на 50%, производство современных высокопроизводительных процессоров невозможно без редких примесей, которые полностью контролируются другими государствами.

Комплектующие серверов и плат

Для создания серверных плат и электрических схем требуется широкий перечень проводящих и драгоценных металлов. Ситуация с обеспечением выглядит следующим образом:

  • Тантал: 100% зависимость от импорта (используется в конденсаторах).
  • Олово: 73% (необходимо для пайки).
  • Серебро: 64% (обеспечивает высокую электропроводность).
  • Медь: 45% (основа проводки и соединений).
  • Единственным исключением в этом списке является золото, где чистая зависимость от импорта составляет 0%, что является редким примером внутренней ресурсной безопасности в цепочке ШИ.

Охлаждение и хранение данных

Поскольку серверы ИИ генерируют колоссальное количество тепла, системы охлаждения становятся критически важной частью инфраструктуры. Их производство требует алюминия (47% импорта) и меди (45%).

Не менее сложная ситуация в сфере хранения данных. Производство магнитов и накопителей на 80% зависит от импорта редкоземельных элементов. Также более 75% потребностей в барите, который используется в сопутствующих технологиях хранения, покрывается за счет иностранных поставок.

Доминирование Китая на рынке

На сегодняшний день Китай удерживает лидерство в добыче большинства критических минералов для дата-центров. Помимо самой добычи, Пекин контролирует значительную часть мощностей по переработке — например, около 90% редкоземельных элементов рафинируются именно в Китае. Эта фактическая монополия заставляет правительство США искать пути для стимулирования внутреннего производства, поскольку доступ к ресурсам становится таким же важным фактором в технологической гонке, как и сами инновации.

К теме: Китай будет контролировать переработку критических минералов до 2030 года

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 12 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами