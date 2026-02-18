США оказались в полной импортной зависимости от минералов для развития ИИ

Стремительное расширение инфраструктуры искусственного интеллекта в Соединенных Штатах выявило критическую уязвимость: страна на 100% зависит от иностранных поставок целого ряда минералов, необходимых для работы дата-центров. От сложных микросхем до систем охлаждения — современные вычислительные мощности держатся на глобальной цепочке поставок, где ключевые позиции занимают внешние игроки. Об этом сообщает Visual Capitalist со ссылкой на Геологическую службу США и аналитические отчеты по состоянию на февраль.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Полупроводники: главная точка риска

Производство чипов, которые являются «мозгом» искусственного интеллекта, почти полностью зависит от импортного сырья. В частности, США на 100% зависят от импорта таких элементов, как мышьяк, плавиковый шпат, галлий, германий, индий и тантал.

Кроме того, для производства полупроводников критически важны платина (85% импорта) и палладий (36%). Хотя основной материал — кремний — импортируется менее чем на 50%, производство современных высокопроизводительных процессоров невозможно без редких примесей, которые полностью контролируются другими государствами.

Комплектующие серверов и плат

Для создания серверных плат и электрических схем требуется широкий перечень проводящих и драгоценных металлов. Ситуация с обеспечением выглядит следующим образом:

Тантал: 100% зависимость от импорта (используется в конденсаторах).

Олово: 73% (необходимо для пайки).

Серебро: 64% (обеспечивает высокую электропроводность).

Медь: 45% (основа проводки и соединений).

Единственным исключением в этом списке является золото, где чистая зависимость от импорта составляет 0%, что является редким примером внутренней ресурсной безопасности в цепочке ШИ.

Охлаждение и хранение данных

Поскольку серверы ИИ генерируют колоссальное количество тепла, системы охлаждения становятся критически важной частью инфраструктуры. Их производство требует алюминия (47% импорта) и меди (45%).

Не менее сложная ситуация в сфере хранения данных. Производство магнитов и накопителей на 80% зависит от импорта редкоземельных элементов. Также более 75% потребностей в барите, который используется в сопутствующих технологиях хранения, покрывается за счет иностранных поставок.

Доминирование Китая на рынке

На сегодняшний день Китай удерживает лидерство в добыче большинства критических минералов для дата-центров. Помимо самой добычи, Пекин контролирует значительную часть мощностей по переработке — например, около 90% редкоземельных элементов рафинируются именно в Китае. Эта фактическая монополия заставляет правительство США искать пути для стимулирования внутреннего производства, поскольку доступ к ресурсам становится таким же важным фактором в технологической гонке, как и сами инновации.

К теме: Китай будет контролировать переработку критических минералов до 2030 года