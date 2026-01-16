Китай будет контролировать переработку критических минералов до 2030 года

Будущее «зеленой» энергетики и технологического прогресса будет оставаться в руках одной страны. Согласно последним прогнозам, к 2030 году Китай будет контролировать около 60% мирового рынка переработки критически важных минералов. Это создает беспрецедентную зависимость глобальной экономики от Пекина, несмотря на попытки Запада диверсифицировать цепочки поставок. Об этом свидетельствуют данные Benchmark Mineral Intelligence и Международного энергетического агентства (IEA), пишет Visual Capitalist.

Тотальная гегемония Пекина

Аналитики предупреждают: энергетический переход, основанный на электромобилях и возобновляемых источниках энергии, невозможен без доступа к очищенным минералам. Данные показывают, что Китай занял позицию монополиста в переработке ключевых ресурсов:

Редкоземельные элементы: Китай будет контролировать 86,1% мировой переработки. Эти элементы критически важны для производства электроники и оборонных технологий.

Графит: Пекин будет удерживать 85,2% рынка синтетического графита и 70,5% природного.

Кобальт: Доля Китая составит 71,4%.

Литий: ключевой компонент для батарей будет перерабатываться в Китае на уровне 60,9%.

Такая концентрация мощностей позволяет Китаю снижать затраты за счет масштабов производства, но в то же время делает остальной мир уязвимым к геополитическим рискам.

Индонезийский феномен: единственное исключение

Единственным минералом, где Китай не удерживает пальму первенства, является никель. Здесь бесспорным лидером становится Индонезия. Прогнозируется, что к 2030 году эта страна будет контролировать 71,2% мировой переработки никеля, оставив Китаю скромные 6,2%.

Успех Индонезии объясняется государственной стратегией: страна запретила экспорт необработанной руды, заставив иностранные компании строить перерабатывающие заводы на своей территории. Теперь Джакарта фактически диктует цены на никель, необходимый для нержавеющей стали и аккумуляторов электромобилей.

Место Запада на карте ресурсов

Другие страны играют значительно более скромную роль. США смогут обеспечить лишь 5,1% переработки редкоземельных металлов, а Канада и Финляндия займут нишевые позиции в переработке кобальта (около 5−6% каждая).

Рынок меди выглядит наиболее диверсифицированным: хотя Китай лидирует с долей 44,6%, категория «другие страны» охватывает 41% рынка, что оставляет пространство для конкуренции. В сегменте лития заметными игроками останутся Чили и Аргентина (по 11,6%).



Разница между добычей и переработкой

Важно различать владение запасами (добыча) и технологиями переработки. Страна может иметь богатые недра, но не иметь заводов для преобразования руды в конечный продукт, пригодный для использования в чипах или батареях.

Китай часто не добывает сырье самостоятельно, а закупает его у более бедных стран. Яркий пример — кобальт. Большая часть мирового кобальта добывается в Демократической Республике Конго (Африка), но почти весь он отправляется на заводы в Китай для очистки. Именно на этапе переработки добавляется основная стоимость. Строительство таких заводов требует огромных капиталовложений, дешевой энергии и готовности нести экологические риски — то, на что западные демократии идут неохотно.