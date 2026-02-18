Microsoft инвестирует $50 миллиардов в развитие ИИ в странах Глобального Юга

В среду, 18 февраля 2026 года, корпорация Microsoft объявила о масштабном плане развития технологий искусственного интеллекта в странах Глобального Юга. До конца текущего десятилетия компания планирует направить на эти цели $50 млрд. Об этом представители техгиганта заявили на саммите по вопросам ИИ в Нью-Дели, где на этой неделе проходят встречи руководителей крупнейших IT-компаний мира с лидерами государств, сообщает Reuters.

Подробности

Инвестиции направлены на страны Глобального Юга — развивающиеся государства или имеют низкий уровень дохода, большинство из которых расположены в Южном полушарии.

Целью проекта является расширение доступа к вычислительным мощностям, развитие местной цифровой инфраструктуры и обучение специалистов в странах, ранее имевших ограниченный доступ к передовым технологиям.

В прошлом году Microsoft уже инвестировала в индийский рынок $17,5 млрд. Компания рассматривает Индию как один из самых быстрых цифровых рынков мира, становящийся ключевым хабом для внедрения ИИ-решений.

Почему это важно

Такой шаг Microsoft подчеркивает глобальную борьбу за преобладание в области искусственного интеллекта. Привлекая развивающиеся страны, корпорация не только расширяет свою клиентскую базу, но и формирует будущие стандарты ИИ на огромных быстро цифровизируемых рынках.